Німеччина перевіряє зв'язки російських спецслужб із турецькою мафією

Варшава заявляє про російське замовлення підпалу, а підозрювані можуть бути пов'язані з угрупованням «Далтони»

Німецькі правоохоронці перевіряють, чи могли російські спецслужби залучити турецьке кримінальне угруповання до підпалу станції Starlink у Польщі 23 вересня. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на WELT.

Що відомо про затримання

Двох громадян Туреччини 12 жовтня затримали в Нюртінгені, у федеральній землі Баден-Вюртемберг, на запит польської сторони. Це 38-річний Уміт Е. та 34-річний Муслум Т. За даними Spiegel, який першим повідомив про можливий слід, вони можуть належати до угруповання «Далтони» або діяти за вказівками його учасників. Підозрювані перебувають під вартою до рішення про екстрадицію, яке має ухвалити суд землі в Штутгарті. Польща розраховує отримати їх, щоб висунути звинувачення.

Що сталося на станції

Вечором 23 вересня на наземній станції супутникового зв'язку Starlink у селі Воля-Кробовська, приблизно за 40 км на південь від Варшави, спалахнула пожежа. За даними слідства, двоє чоловіків перелізли через огорожу, облили електричну шафу легкозаймистою речовиною й підпалили. Обладнання зруйновано, але мережа працювала без перебоїв. Станція забезпечує зв'язок, який використовують, зокрема, на українському фронті.

Наступного ранку місцевий поліцейський перевірив документи двох іноземців за 10 км від станції, але відпустив. Як писав «Главком», на підозрюваних вийшли за відео з камер, відбитками пальців і даними мобільного зв'язку, а таксист записав їхню розмову про «операцію», «базу» та «супутник».

Хто такі «Далтони»

«Далтони» – турецьке організоване злочинне угруповання, яке діє й у Німеччині. Spiegel відносить його до так званої мафії покоління Z. Угруповання пов'язують із вимаганням, торгівлею зброєю та замовними вбивствами.

Його ймовірного очільника Берата Джана Гьокдеміра на прізвисько Джан Далтон у 2024 році затримали в Росії. Туреччина вимагала його видачі, але Росія не передала. Чи перебуває він там досі, невідомо. За даними німецьких спецслужб, Москва могла надати йому захист в обмін на послуги.

Чому слідство цікавиться російським слідом

Міністр-координатор спеціальних служб Польщі Томаш Семоняк заявив, що не має сумнівів у причетності російських спецслужб. «У нас немає жодних сумнівів, що за цим актом диверсії стоять російські спецслужби», – сказав він. За його словами, російська розвідка дедалі частіше залучає до диверсій людей із кримінального середовища.

Spiegel пише, що раніше Росія використовувала переважно так званих одноразових агентів. Якщо причетність «Далтонів» підтвердиться, це означатиме зміну стратегії російських спецслужб. Публічних доказів, які остаточно підтверджували б російське замовлення, поки не оприлюднено.

Нагадаємо, 13 жовтня Польща офіційно звинуватила Росію в організації підпалу. Тоді «Главком» писав, що польська влада назвала інцидент проявом гібридної війни, а підозрюваних затримали в Німеччині.