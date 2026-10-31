Зеленський прибув до Туреччини на переговори з Ердоганом (відео)

Президент: Є важливі питання щодо судноплавства у Чорному морі

Сьогодні, 31 жовтня, президент України Володимир Зеленський прибув із візитом до Стамбула. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі глави держави.

«Прибули з командою до Стамбула. Попереду важливі перемовини з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Працюємо для зміцнення захисту наших людей, міждержавного партнерства з Туреччиною та реальних дипломатичних перспектив. Є важливі питання щодо судноплавства у Чорному морі», – йдеться у повідомленні.

🇺🇦🇹🇷Зеленський прибув до Туреччини для переговорів із президентом Реджепом Таїпом Ердоганом У Стамбулі заплановані зустрічі щодо зміцнення безпеки України, міждержавного партнерства та дипломатичних перспектив. Окремо сторони обговорять питання судноплавства у Чорному морі. Також Володимир Зеленський зустрінеться із Вселенським Патріархом Варфоломієм. — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) October 31, 2026 Підписуйтеся на канал «Главкома» у соцмережі Х

Також президент зустрінеться із Вселенським патріархом Варфоломієм.

Напередодні повідомлялося, що Володимир Зеленський 31 жовтня здійснить робочий візит до Туреччини на запрошення турецького лідера Реджепа Тайїпа Ердогана.

За словами керівника Директорату комунікацій адміністрації президента Туреччини Бурханеттіна Дурана, під час переговорів сторони розглянуть подальший розвиток двосторонніх відносин, а також регіональні та міжнародні питання. Окрему увагу приділять російсько-українській війні та безпековій ситуації в Чорному морі.