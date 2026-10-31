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Зеленський прибув до Туреччини на переговори з Ердоганом (відео)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Зеленський прибув до Туреччини на переговори з Ердоганом (відео)
Зеленський проведе перемовини з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом
фото: скриншот з відео

Президент: Є важливі питання щодо судноплавства у Чорному морі

Сьогодні, 31 жовтня, президент України Володимир Зеленський прибув із візитом до Стамбула. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі глави держави.

«Прибули з командою до Стамбула. Попереду важливі перемовини з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Працюємо для зміцнення захисту наших людей, міждержавного партнерства з Туреччиною та реальних дипломатичних перспектив. Є важливі питання щодо судноплавства у Чорному морі», – йдеться у повідомленні.

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Також президент зустрінеться із Вселенським патріархом Варфоломієм.

Напередодні повідомлялося, що Володимир Зеленський 31 жовтня здійснить робочий візит до Туреччини на запрошення турецького лідера Реджепа Тайїпа Ердогана.

За словами керівника Директорату комунікацій адміністрації президента Туреччини Бурханеттіна Дурана, під час переговорів сторони розглянуть подальший розвиток двосторонніх відносин, а також регіональні та міжнародні питання. Окрему увагу приділять російсько-українській війні та безпековій ситуації в Чорному морі.

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Теги: Туреччина Володимир Зеленський Реджеп Таїп Ердоган Вселенський патріарх Варфоломій

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