Росія використала сербського агента для поширення прокремлівських тез в ЄС – Politico

Антіч, голова Сербської військової профспілки, також зустрівся з представниками профспілок Euromil і EPSU, які представляють інтереси військовослужбовців і працівників державних служб у ЄС

У жовтні 2023 року громадянин Сербії Новіца Антіч проводив зустрічі з європейськими високопосадовцями в Брюсселі і, зокрема, з депутатами Європарламенту

Кремль використав сербського агента для впровадження в Європейському Союзі і поширення своїх тез про вторгнення в Україну. Про це йдеться у брифінгу західної розвідки, що потрапив у розпорядження видання, повідомляє Politico.

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У жовтні 2023 року громадянин Сербії Новіца Антіч – активний «агент впливу», який, згідно з документами, завідомо тісно співпрацював із російськими спецслужбами, – проводив зустрічі з європейськими високопосадовцями в Брюсселі і, зокрема, з депутатами Європарламенту.

Серед цих євродепутатів були німецький законодавець від партії «зелених» Віола фон Крамон-Таубадель, італійський законодавець від партії «Соціалісти і демократи» Алессандра Моретті та словацький член консервативної групи Європейської народної партії Володимир Більчик. В аналітичній записці немає нічого, що дозволило б припустити, що Моретті, Більчик і фон Крамон-Таубадель знали про зв'язки Антіча з ФСБ, коли зустрічалися з ним.

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Голова Сербської військової профспілки Новиця Антич

Антіч, голова Сербської військової профспілки, також зустрівся з представниками профспілок Euromil і EPSU, які представляють інтереси військовослужбовців і працівників державних служб у ЄС, відповідно.

Згідно з брифінгом західної розвідки, Антич є активним «агентом впливу» для ФСБ. Антич тісно співпрацює зі співробітником ФСБ В'ячеславом Калініним, громадянином Росії і головним редактором Veteran News, медіа-сайту, що спеціалізується на новинах для ветеранів збройних сил. У вкладці «Про нас» на сайті йдеться, що Veteran News є «інформаційним партнером» ФСБ і Міністерства оборони РФ, а також інших силових структур Росії.

У розвідувальному зведенні особливо наголошено на діях Антича, але водночас зазначено, що Калінін вербував і інших людей, не уточнюючи, скількох і в яких країнах.

Росія використовує Сербію як плацдарм для операцій впливу, спрямованих на ослаблення проєвропейських і пронатовських настроїв усередині країни, а також у ЄС, який після повномасштабного вторгнення Росії рішуче підтримує Україну.

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Антіч використовував свою роль глави військового союзу Сербії для критики президента Сербії Александра Вучича і високопоставлених представників збройних сил країни. «Вони використовували будь-яку можливість, щоб просувати російську пропаганду, пов'язану з війною в Україні», – ідеться в брифінгу, де йдеться про зустрічі в Сербії та країнах ЄС.

Нагадаємо, за інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони, у Кремлі вирішили атакувати Україну на усіх фронтах – разом із продовженням інтенсивних бойових дій провести гібридні інформаційні кампанії проти нашої держави.