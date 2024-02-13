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Вилучення заморожених активів Росії: Міжнародний валютний фонд поставив умову

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Вилучення заморожених активів Росії: Міжнародний валютний фонд поставив умову
У МВФ розповіли про умову щодо заморожених активів РФ
фото із відкритих джерел

Заступник директора МВФ Гопінат: ЄС має юридично обґрунтувати вилучення активів РФ

Євросоюз має юридично обґрунтувати рішення щодо конфіскації російських заморожених активів. Про це заявила перший заступник директора-розпорядника Міжнародного валютного фонду (МВФ) Гіта Гопінат, пише видання Foreign Policy. За її словами, це допоможе уникнути можливих ризиків у майбутньому. При цьому Гопінат наголосила, що фонд не братиме участі в обговоренні питань, пов'язаних із вилученням активів РФ.

«Завжди потрібно бути впевненим, що все, що ви робите, має достатню юридичну підтримку, щоб у вас не було ризиків у майбутньому», – заявила вона.

Перша заступниця директора-розпорядника МВФ Гіта Гопінатх наголосила на умовах передачі активів Росії
Перша заступниця директора-розпорядника МВФ Гіта Гопінатх наголосила на умовах передачі активів Росії

Водночас представниця МВФ зазначила, що фахівці фонду продовжать уважно стежити за ситуацією. Зокрема, вони мають намір оцінити вплив ініціативи Євросоюзу на окремі країни та світову економіку в майбутньому.

Як повідомлялося раніше, 12 лютого Рада Євросоюзу затвердила постанову, яка дозволяє використовувати прибуток від заморожених активів РФ для України.

Євросоюз дозволив знімати дивіденди із заморожених активів Центробанку Росії для надання допомоги Україні. Згідно з рішенням ради ЄС, цей дозвіл поширюється лише на рахунки, сума коштів яких перевищує €1 млн. Передбачається, що всі кошти, які передаються Україні із заморожених активів, будуть спрямовані на реконструкцію та відновлення держави.

29 січня посли Євросоюзу погодили пропозицію використовувати прибуток від заморожених на території ЄС російських активів для підтримки відновлення України.

Раніше президент України Володимир Зеленський назвав рішення про передачу заморожених російських активів Києву справедливим та законним кроком. За його словами, таким чином буде надіслано сигнал усім потенційним агресорам. Для передачі заморожених активів, сума яких становить близько $300 млрд, він закликав негайно створити відповідну правову базу.

Читайте також: Заморожені російські активи. Чому так важко передати їх Україні
Теги: росія МВФ санкції банк гроші президент

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