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Time пояснив, чому підтримка України є вигідною для США

Діана Гасюк
glavcom.ua
Time пояснив, чому підтримка України є вигідною для США
фото з відкритих джерел

Надання військової допомоги Україні дало змогу США створити тисячі робочих місць у щонайменше 38 штатах

Сполучені Штати Америки отримують значні переваги, надаючи допомогу Україні. Про це написали в колонці для журналу Time президент Єльського інституту лідерства СЕО Джеффрі Зонненфельд та науковий директор Інституту Стівен Тіан. 

Зазначається, що надання військової допомоги Україні дало змогу США створити тисячі робочих місць у щонайменше 38 штатах. Це зумовлено тим, що провідні виробники озброєння інвестували мільярди доларів у нові підприємства. 

«Практично всі боєприпаси, на які найбільше покладається Україна, повністю створені в США, починаючи від "Джавелінів", виготовлених в Алабамі, і закінчуючи керованими реактивними системами залпового вогню (GMLRS), виготовленими в Західній Вірджинії, Арканзасі та Техасі. Не кажучи вже про товари меншого розміру, такі як прилади нічного бачення, медичне приладдя та боєприпаси до стрілецької зброї, які виробляються в США. Будь-яка додаткова допомога Україні, ймовірно, тільки ще більше допоможе економіці США», – йдеться у матеріалі. 

Крім того, війна в Україні «перезапустила» НАТО, що зменшило відносний економічний тягар США. Експрезидент Штатів, а теперішній кандидат на цей пост, Дональд Трамп, наголошував, що країни Європи вносять недостатній внесок в Альянс.

«До вторгнення Путіна в Україну лише дві європейські країни витрачали більше 2% свого ВВП на оборону. Зараз 11 членів НАТО витрачають на оборону понад 2% свого ВВП, а деякі члени, наприклад Польща, витрачають навіть більше, ніж США, у відсотках від ВВП. Щонайменше шість європейських країн лише минулого року збільшили свої витрати на оборону більш ніж на 10%, у тому числі деякі на 30%», – йдеться у статті.

Не менш важливим фактором називають і те, що російська військова міць була зменшена на 50% без єдиної втрати з боку військових США. Наголошується, що на допомогу Україні було скеровано лише 5% американського оборонного бюджету та менше 1% загальних державних витрат країни. Таку ж суму Вашингтон щорічно, витрачає, наприклад, на програмне забезпечення для урядових установ. Натомість Росія витрачає оборону 40% свого держбюджету.

При цьому тільки за останні п'ять місяців РФ втратила щонайменше пʼяту частину свого військово-морського флоту – за деякими довоєнними оцінками, це був найбільш потужний військово-морський флот у світі. І це незважаючи на те, що в України навіть немає повноцінного військово-морського флоту. 

«Щоб зрозуміти, чому США єдині, хто виграє від допомоги Україні, навіть не потрібно думати про те, що б означало для Центральної Європи – не кажучи вже про Тайвань, і про глобальну економічну кризу – капітуляція перед жорстокими імперськими амбіціями Путіна. Підтримка України – це не просто акт мужності чи навіть милосердя. Підтримка України в наших особистих інтересах, і Америка виграє найбільше від підтримки України», – резюмували автори матеріалу. 

Нагадаємо, Сенат США проголосував за остаточне ухвалення пакета допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню. Тепер рішення за Палатою представників. Наразі законопроєкт набрав 63 голоси «за», яких достатньо для схвалення.

Спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон опиняється у дедалі складнішій ситуації щодо підтримки військової допомоги України. Він знаходиться між Сенатом (верхньою палатою Конгресу), який рухається до схвалення допомоги Києву, і консерваторами Палати представників, які попереджають, що будь-яка підтримка України може коштувати йому роботи.

До слова, законопроєкт з допомогою Україні на $60 млрд, який розглядають у Сенаті США, передбачає підтримку до вересня 2025 року. Це може стати «пасткою» для колишнього президента Дональда Трампа у разі його переобрання.

Теги: росія війна Дональд Трамп Україна боєприпаси Тайвань Сенат США Вашингтон озброєння

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