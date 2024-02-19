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Збиття літаків РФ: з'явилися кадри із місця події (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Збиття літаків РФ: з'явилися кадри із місця події (відео)
Російські рятувальники доповіли, що пілот Су-35 дрейфує «лицом в воду»
фото скріншот відео

Над місцем падіння літака літають гелікоптери 

Олин зі збитих українськими захисниками російських літаків впав у Азовське море. Екіпаж другого окупанти шукають. Про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук. 

«Російські рятувальники доповіли, що пілот Су-35 дрейфує «лицом в воду» в Азовському морі. А система Cospas-Sarsat знову підказує, де шукати екіпаж Су-34-го. Працюємо далі!» – розповів Олещук.

Також радник мера Маріуполя Петро Андрющенко показав відео з місця падіння російсьих літаків.

«З місця події. Літак, який непадав, в морі. Русня намагається щось дістати.
Рибацьке перекрито на в’їзд військовою комендатурою. Всі щось бігають, бігають», – написав він.

Нагадаємо, сьогодні зранку, 19 лютого українські захисники збили два російські літаки – один винищувач-бомбардувальник Су-34 і один винищувач Су-35С. 

Теги: літак росія

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