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Хакери виклали в мережу документацію підприємства РФ, що виробляє ракети

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Хакери виклали в мережу документацію підприємства РФ, що виробляє ракети
Хакери виклали в мережу дані НПО «Высокоточные системы и технологии» з міста Іжевськ
фото: Pixabay

Кібери виклали в доступ рахунки компанії, яка спеціалізується на високоточних снарядах та стрілецькій зброї

Хакерська група Head Mare зламала мережі російської компанії, яка  входить у холдинг «Калашников». Про це хакери повідомили в соцмережі Twitter (Х).

«Head Mare прийшла в гості до НПО «Высокоточные системы и технологии» з міста Іжевськ», – йдеться в повідомленні.

Злиті в мережу матеріали доступні для скачування за посиланням.

Крім того, кібери виклали в доступ тренінги для мотивації співробітників фірми та інформацію про рахунки компанії.

Хакери виклали в мережу документацію підприємства РФ, що виробляє ракети фото 1
фото: Head Mare

Зазначимо, що закрите акціонерне товариство «НПО Высокоточные системы и технологии» («ВТС») розташоване в російському місті Іжевськ. Спеціалізація компанії – високоточні снаряди та стрілецька зброя. За повідомленнями у ЗМІ, у 2016 році підприємство стало частиною  концерну «Калашников».

Нагадаємо, що 8 лютого українські військові кіберактивісти провели акцію до дня військового топографа Росії. Хакери зламали п'ять сайтів компаній, серед них – ТД Оптрон, яка виробляє напівпровідники для російського військово-промислового комплексу, а також компанії «Ремснаб-трактор», «ЕнергоАрм», Чебоксарський завод «СтройДорМаш» і ПФ «Стандарт», які, за даними військових, займаються ремонтом військової та інженерної техніки для армії РФ.

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Теги: росія кібератака хакер російська ракета

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