Хакери виклали в мережу документацію підприємства РФ, що виробляє ракети

Хакери виклали в мережу дані НПО «Высокоточные системы и технологии» з міста Іжевськ

Кібери виклали в доступ рахунки компанії, яка спеціалізується на високоточних снарядах та стрілецькій зброї

Хакерська група Head Mare зламала мережі російської компанії, яка входить у холдинг «Калашников». Про це хакери повідомили в соцмережі Twitter (Х).

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«Head Mare прийшла в гості до НПО «Высокоточные системы и технологии» з міста Іжевськ», – йдеться в повідомленні.

1/7 Хэд Марэ пришла в гости к НПО «Высокоточные системы и технологии» из города @Izh_gov, которую отжал #калашников. В нашем распоряжении секретная документация на оружие и информация о сотрудниках и поставщиках pic.twitter.com/eulsgZvpDV Будь ласка, читайте текст після реклами February 17, 2024

Злиті в мережу матеріали доступні для скачування за посиланням.

Крім того, кібери виклали в доступ тренінги для мотивації співробітників фірми та інформацію про рахунки компанії.

фото: Head Mare

Зазначимо, що закрите акціонерне товариство «НПО Высокоточные системы и технологии» («ВТС») розташоване в російському місті Іжевськ. Спеціалізація компанії – високоточні снаряди та стрілецька зброя. За повідомленнями у ЗМІ, у 2016 році підприємство стало частиною концерну «Калашников».

Нагадаємо, що 8 лютого українські військові кіберактивісти провели акцію до дня військового топографа Росії. Хакери зламали п'ять сайтів компаній, серед них – ТД Оптрон, яка виробляє напівпровідники для російського військово-промислового комплексу, а також компанії «Ремснаб-трактор», «ЕнергоАрм», Чебоксарський завод «СтройДорМаш» і ПФ «Стандарт», які, за даними військових, займаються ремонтом військової та інженерної техніки для армії РФ.