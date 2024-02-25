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Буданов звернувся до українців через ситуацію на фронті

Надія Карбунар
glavcom.ua
Буданов звернувся до українців через ситуацію на фронті
Буданов закликав українців вірити фактам
фото: Головне управління розвідки Міністерства оборони України

«Подивіться, будь ласка, на факти, а не на риторику», – заявив головний розвідник

Очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов закликав українців не драматизувати ситуацію на фронті. Про це він сказав у кулуарах форуму «Україна. Рік 2024», передає кореспондент «Главкома».

«Не треба драматизувати ситуацію. Це перше, що  я хочу сказати». Так Буданов відповів на запитання про те, який меседж, враховуючи нинішній стан справ на передовій, він хотів би передати українцям.

«Насправді ситуація мало відрізняється від тієї, яка, умовно, була вчора-позавчора, і яка була місяць тому. Подивіться, будь ласка, на факти, а не на риторику, яку всі намагаються розганяти, не розуміючи реального стану і не бачачи кількісних показників», – сказав Кирило Буданов.

Раніше керівник української розвідки Кирило Буданов заявив, що на ворогів очікують нові сюрпризи в Криму і він не рекомендує цивільному населенню користуватись так званим Кримським мостом.

Нагадаємо, керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов розповів, що агентурна розвідка допомогла Україні заздалегідь отримати дані про напад Росії 24 лютого 2022 року. 

Як повідомлялося, помічник ультраправого німецького законодавця намагався зірвати берлінське постачання бойових танків в Україну. Ним виявився агент російської розвідки.

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Теги: розвідка Міноборони війна напад Україна Кирило Буданов 24 лютого Місяць

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