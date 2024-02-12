У Сирії триває підготовка російських операторів БПЛА для війни проти України − ГУР

Разом із росіянами навчання проходять найманці-сирійці, яких Москва планує залучити у війні

На сирійському аеродромі Шайрат готують операторів БПЛА для війни проти України. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

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Навчання для росіян проводять «Ліванська поліція Хезболлиє та «Іранська революційна гвардія» на території сирійського військового аеродрому Шайрат.

«Лівансько-ірансько-російський навчальний курс передбачає опанування БПЛА Shahed-136 та Ababil-3, а також дистанційно керованого літака Raad», – зауважуть в ГУР.

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За їх інформацією, очолює військові навчання один із командирів «Хезболли» Камаль Абу Садік, який спеціалізується на виготовленні та обслуговуванні безпілотників. Разом із росіянами вишкіл проходять найманці-сирійці, яких Москва планує задіяти у війні проти України як операторів БПЛА.

Нагадаємо, росіяни застосовують «розумні дрони».

Військовий Сергій Бескрестнов пояснив, що вперше такий дрон зафіксували на Херсонському напрямку близько трьох тижнів тому. Основна перевага цих БпЛА в тому, що вони здатні вражати цілі, обходячи системи радіоелектронної боротьби.

«Росіяни намагалися атакувати катер нашої морської піхоти і не могли це зробили, бо він був перекритий засобами РЕБ. І вони запустили тестовий зразок такого дрону з машинним зором, який навівся і уразив», − сказав Бескрестнов.

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Стало відомо, що у росіян з'явилися Starlink. Розвідка оприлюднила перехоплення розмови.

Starlink з'явився, зокрема, в підрозділах 83-ї окремої десантно-штурмової бригади збройних сил РФ.