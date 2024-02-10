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Німеччина та інші країни НАТО мають бути готові до війни: генерал назвав терміни

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Німеччина та інші країни НАТО мають бути готові до війни: генерал назвав терміни
Генеральний інспектор Бундесверу Карстен Броєр
фото з відкритих джерел

За словами генерала Бундесверу, вперше від часів холодної війни ззовні виникла загроза можливого збройного конфлікту

Німеччина та інші країни НАТО за п’ять років повинні бути готовими до війни. Тому зараз потрібно зміцнити військо. Про це заявив генеральний інспектор Бундесверу Карстен Броєр в інтерв’ю виданню Welt am Sonntag.

За його словами, вперше від часів холодної війни ззовні виникла загроза можливої війни.

«Коли я стежу за аналітикою і бачу, який потенціал військової загрози виходить з Росії, то для нас це означає п’ять-вісім років на підготовку. Це не означає, що буде війна. Але вона можлива. І оскільки я військовий, то кажу: за п’ять років ми маємо бути готові до війни», – заявив Броєр.

Він зазначив, що боєздатність – це набагато більше ніж готовність персоналу та матеріалів, йдеться також про необхідні зміни ментальності. Потрібна зміна мислення як у суспільстві, так і, насамперед, у Бундесвері.

Говорячи про готовність Путіна обмежитися не лише Україною, Броєр назвав це «наміром», який має російський президент.

«Я впізнаю це в Путіна з того, що він написав і сказав, і з його дій в Україні. А також з військового потенціалу. Ми бачили, що в Росії Дума вирішила перейти на військову економіку. Тож потенціал наразі зростає», – сказав генерал. 

Раніше видання Bild написало, що збройні сили Німеччини готуються до гібридної російської атаки на східний фланг НАТО в лютому цього року. У секретному документі Міноборони Німеччини докладно викладає можливий «Шлях до конфлікту» між Росією і НАТО. Дії Росії та Заходу описуються місяць за місяцем, кульмінацією є розміщення сотень тисяч солдатів НАТО і неминучий початок війни влітку 2025 року.

До слова, Російська Федерація становить загрозу для безпеки в Європі та країнах НАТО, на це вказують деякі моменти. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

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Теги: росія НАТО війна

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