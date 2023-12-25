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Росія знову «заарештувала» Буданова

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Росія знову «заарештувала» Буданова
Раніше Буданова заочно заарештували через справу про вибух на Кримському мосту
фото з відкритих джерел

Окупанти звинуватили очільника ГУР у понад сотні «терактів»

Басманний районний суд Москви заочно заарештував керівника Головного управління розвідки Міноборони України Кирила Буданова у справі про «теракти». Перед цим його оголосили в розшук у РФ. Про це повідомляє «Медіазона».

Російський суд заочно засудив Буданова цього разу на два місяці. Його звинуватили у скоєнні 104 «терактів». У жовтні Слідчий комітет РФ звинуватив Буданова у причетності до атак безпілотників. 

Ще у квітні 2023 року суд у Москві першого разу заочно заарештував Кирила Буданова. Його звинуватили у створенні терористичного угруповання та зберіганні зброї. Російські медіа припускали, що справа стосується вибуху на Кримському мосту. Федеральна служба безпеки РФ відкрито звинувачувала керівника ГУР в організації вибуху.

У жовтні Слідчий комітет Росії заочно звинуватив Буданова, командувача Повітряних сил ЗСУ Миколу Олещука, командувача Військово-морських сил ЗСУ Олексія Неїжпапу та командира полку дистанційно керованих літальних апаратів ВПС Сергія Бурденюка у «терактах» на російській території.

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Теги: Кирило Буданов арешт розшук росія

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