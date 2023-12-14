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Кремль оголосив Буданов у розшук: розвідка покепкувала

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Кремль оголосив Буданов у розшук: розвідка покепкувала
Міністерство внутрішніх справ Росії оголосило у розшук главу української розвідки Кирила Буданова
фото з відкритих джерел

Андрій Юсов: «Навіщо шукати Буданова? Очільник розвідки на робочому місці, займається плануванням операцій з покарання ворогів»

В українській розвідці назвали прикладом чергового абсурду оголошення міністерством внутрішніх справ РФ у розшук начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирила Буданова. Про це заявив представник розвідки Андрій Юсов в ефірі національного телемарафону «Єдині новини».

Спікер зазначив, що в результаті формулювання від російської пропаганди вийшло дуже дивними та нудними, і «новини не сталося».

«Навіщо шукати Буданова? Очільник розвідки на робочому місці, займається плануванням операцій з покарання ворогів», – наголосив Юсов.

Також він із часткою сарказму запропонував російським окупантам переконатися в цьому особисто, якщо загарбники того бажають. Але попередив інтервентів про нюанс. «Якщо хтось з рашистів хоче пересвідчитися, то хай приходять, я думаю, Сили оборони їх радо зустрінуть», – сказав представник військової розвідки.

Як повідомлялося, міністерство внутрішніх справ Росії оголосило у розшук главу української розвідки Кирила Буданова. Водночас, статтю, за якою ведеться розшук, не зазначено.

Раніше Слідчий комітет РФ висунув заочні звинувачення в тероризмі начальнику головного управління розвідки Міноборони України Кирилу Буданову.

 

Теги: розвідка Міноборони розшук Кирило Буданов

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