Дружину Буданова отруїли – ЗМІ

Жінці діагностували ураження важкими металами

Дружину керівника Головного управління розвідки Маріанну Буданову отруїли важкими металами. Жінка перебуває у лікарні. Про це повідомляє «Бабель» із посиланням на джерела у розвідці.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Після тривалого погіршення стану здоровʼя її госпіталізували.

«Зараз завершується курс лікування, далі – контроль лікарів», – зазначив співрозмовник у розвідки додав, що жінці діагностували ураження важкими металами.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Ці речовини жодним чином не використовуються в побуті і воєнній справі. Їхня наявність може вказувати на цілеспрямовану спробу отруєння конкретної людини», – зазначили у розвідці.

Раніше керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що його дружина Маріанна наразі проживає разом з ним у його робочому кабінеті.

На питання журналістки, чи є у керівника ГУР час на прості моменти людського щастя, Буданов відповів: «Моє щастя завжди зі мною, тому що моя дружина живе зі мною в кабінеті. 24 на 7. Раніше я йшов на роботу і повертався, а зараз...». Проте Буданов уточнив, що його дружина не працює в ГУР.

Зауважимо, дружина Кирила Буданова – Маріанна – за фахом психолог. Водночас відомо, що вона балотувалася в депутати Київради та певний час була радницею Віталія Кличка з питань виявлення та запобігання корупції у сфері молодіжної політики та спорту.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Раніше повідомлялося, що дружина Буданова підмінила чоловіка на першому обміні полонених.