Кому потрібно завдячувати звільненню Києва? Нардеп Шевченко шокував відповіддю

За словами нардепа, російські окупанти відійшли від Києва завдяки «політико-дипломатичній лінії», якою, як каже нардеп, займався він особисто

Нардеп Євген Шевченко, якого виключили зі «Слуги народу» та який відомий своїми проросійськими поглядами, заявив, що звільненню Києва у 2022 році потрібно завдячувати в першу чергу йому, а не ЗСУ. Відео він опублікував у Tik-Tok.

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Зокрема, Шевченко прокоментував момент в інтерв’ю глави фракції «Слуги народу» Давида Арахамії, де той розповідав про домовленість з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком.

За словами нардепа, російські окупанти відійшли від Києва завдяки «політико-дипломатичній лінії», якою, як каже нардеп, займався він особисто та начальник Головного управління розвідки, генерал Кирило Буданов.

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«А всі кричали, що слава… комусь іншому. Звичайно, що військові зробили більше всього. Але якби ми з Будановим не організували ці перемовини ми не знаємо чим би все закінчилося», – каже нардеп.

На початку повномасштабного вторгнення нардеп Шевченко з'явився у Раді у формі ЗСУ. Також його називали агентом ГУР МОУ та навіть публікували в мережі фото його документів.

Шевченко у Раді в формі Збройних сил України в перші дні повномасштабного вторгнення фото з соцмереж

Посвідчення ГУР Шевченка фото з соцмереж

Зокрема, начальник Головного управління Міністерства оборони Кирило Буданов зізнався в інтерв'ю, що народний депутат Євгеній Шевченко справді вів таємні переговори із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком на прохання українських спецслужб.

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Не так давно Шевченко взявся критикувати головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного. Нардеп намагався перекласти відповідальність за надмірний піар контрнаступу ЗСУ саме на Валерія Залужного.

Також Шевченко конфліктує із заступницею голови Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, народною депутаткою від «Слуги народу» Мар’яною Безуглою.

Нардеп Шевченко опублікував пісню про Мар'яну Безуглу фото: скріншот

Нагадаємо, політик їздив до самопроголошеного президента Білорусі у квітні 2021 року – під час зустрічі захоплювався «мужністю та позицією» диктатора, який зумів зберегти владу, попри колосальний тиск і кризу всередині країни. Після цього його виключили з президентської фракції «Слуга народу». У монобільшості стверджували, що візит був ініціативою нардепа.

Торік Євген Шевченко з'явився у пропагандистському токшоу на російському «Першому каналі». Тоді через відеозв'язок він заявив, що говорить від імені української влади і запропонував напряму зустрітися із керівником проросійських терористів.

Нагадаємо, під час заворушень у Казахстані колишній член парламентської фракції «Слуги народу» Євген Шевченко приїхав до цієї країни та чекав там на введення російських військ.

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До слова, відомий своїми проросійськими поглядами позафракційний нардеп Євген Шевченко запропонував чинній владі дати йому повноваження для ведення переговорів із російською та білоруською владою щодо врегулювання поточної ситуації навколо України.