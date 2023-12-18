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Розвідка повідомила, у якому стані перебуває дружина Буданова після отруєння

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Розвідка повідомила, у якому стані перебуває дружина Буданова після отруєння
28 листопада стало відомо, що дружину керівника Головного управління розвідки Маріанну Буданову отруїли важкими металами
фото: glavcom.ua

Після отруєння Маріанна Буданова постійно перебуває під наглядом лікарів

Наразі період стаціонарного лікування дружини керівника Головного управління розвідки  Маріанни Буданової та співробітників розвідки після отруєння завершений, але процес реабілітації ще триває. Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов.

Він охарактеризував стан здоров’я Буданової та співробітників розвідки після отруєння як «самопочуття – прийнятне».

«Курс лікування триває. Шпиталізація закінчилася. Це тривалий курс лікування. І постійно під наглядом лікарів. Українські лікарі, українські медичні фахівці вчасно помітили, виконали, запобігли можливим поганим наслідкам. Тому цей процес ще триватиме», – розповів він.

Стосовно розслідування представник розвідки зазначив, що це також нешвидкий процес. «Як тільки будуть результати, про які можна буде повідомити суспільство, – це обов’язково буде зроблено», – сказав Юсов.

Також на запитання, чи у зв’язку з цією ситуацією були якось змінені протоколи безпеки, представник ГУР розповів, що дійсно було вжито додаткових безпекових заходів. «Всі необхідні дії і висновки зроблені», – додав він.

Нагадаємо, дружину керівника Головного управління розвідки Маріанну Буданову отруїли. Жінка перебувала у лікарні. Після тривалого погіршення стану здоровʼя її госпіталізували. Крім того, отруєння підтвердилося ще у кількох співробітників ГУР.

Раніше керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що його дружина Маріанна наразі проживає разом з ним у його робочому кабінеті.

Також генерал-лейтенант, голова Служби зовнішньої розвідки у 2020−2021 роках, начальник ГУР у 2015−2016 роках Валерій Кондратюк повідомив, що під час проведення аналізу Будановій були виявлені такі метали, як миш’як і ртуть.

Читайте також: The New York Times про отруєння Буданової: Агенти РФ ближче до української влади, ніж вважалося
Теги: Кирило Буданов розвідка отруєння

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