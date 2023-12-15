Розвідка пояснила, чому Росії невигідно вести війну у 2025 році

Економічний тиск на РФ і результати санкційної політики в наступному році значно збільшаться

Продовження війни у 2025 році – небажаний сценарій для Росії, оскільки деструктивні процеси в російській економіці набирають обертів. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в ефірі національного телемарафону.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Так співробітник ГУР прокоментував нещодавню заяву головного розвідника країни Кирила Буданова про те, що російські загарбники не планують вести війну проти України у 2025 році.

«Є цитата очільника Головного управління розвідки Кирила Буданова. Полягає вона в тому, що станом на зараз у Кремлі не мають планів на продовження на 2025 рік. Можливо, за підсумками 2024 року вони можуть бути скориговані. У Кремлі також бачать цифри й аналізують ситуацію, і розуміють, що в 2024 році, а особливо в 2025, економічна ситуація, тиск і результати санкційної політики значно збільшаться», – наголосив Юсов.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За його словами, деструктивні процеси в російській економіці вже запущені й лише набирають обертів. Саме тому для РФ продовження війни у 2025 році було б небажаним сценарієм.

Зазначимо, що керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов відомий своїми прогнозами щодо перебігу російсько-української війни. Він правильно передбачив, як саме розпочнеться повномасштабне вторгнення Росії, коли буде переломний момент у війні та був упевнений, що спроби повністю окупувати країну проваляться. Але три значні прогнози Буданова не справдилися, і сам він визнав, що Україна «вибилася від графіка» війни.