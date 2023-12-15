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Розвідка пояснила, чому Росії невигідно вести війну у 2025 році

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Розвідка пояснила, чому Росії невигідно вести війну у 2025 році
Кремль не має воєнних планів на 2025 рік
фото: Генштаб ЗСУ

Економічний тиск на РФ і результати санкційної політики в наступному році значно збільшаться

Продовження війни у 2025 році – небажаний сценарій для Росії, оскільки деструктивні процеси в російській економіці набирають обертів. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в ефірі національного телемарафону.

Так співробітник ГУР прокоментував нещодавню заяву головного розвідника країни Кирила Буданова про те, що російські загарбники не планують вести війну проти України у 2025 році.

«Є цитата очільника Головного управління розвідки Кирила Буданова. Полягає вона в тому, що станом на зараз у Кремлі не мають планів на продовження на 2025 рік. Можливо, за підсумками 2024 року вони можуть бути скориговані. У Кремлі також бачать цифри й аналізують ситуацію, і розуміють, що в 2024 році, а особливо в 2025, економічна ситуація, тиск і результати санкційної політики значно збільшаться», – наголосив Юсов.

За його словами, деструктивні процеси в російській економіці вже запущені й лише набирають обертів. Саме тому для РФ продовження війни у 2025 році було б небажаним сценарієм.

Зазначимо, що керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов відомий своїми прогнозами щодо перебігу російсько-української війни. Він правильно передбачив, як саме розпочнеться повномасштабне вторгнення Росії, коли буде переломний момент у війні та був упевнений, що спроби повністю окупувати країну проваляться. Але три значні прогнози Буданова не справдилися, і сам він визнав, що Україна «вибилася від графіка» війни.

Теги: розвідка війна Кирило Буданов ГУР

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