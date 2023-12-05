Чи є підстави для звільнення Залужного? Відповідь Подоляка
Подоляк заявив, що «непорозуміння» між президентом Володимиром Зеленським і Валерієм Залужним неможливе
Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк через кілька днів після публікацій The Economist про політичну гризню в Києві та УП про те, що Зеленський спілкується з деякими командувачами ЗСУ в обхід Залужного, заявив, що говорити про звільнення Валерія Залужного з посади головкома ЗСУ немає підстав. Про це Подоляк повідомив в етері телемарафону.
«Я навіть не знаю, чому ми можемо це обговорювати. Є підстави для цього?», – сказав він у вівторок в ефірі телемарафону, відповідаючи на запитання про можливість звільнення Залужного.
Подоляк також зазначив, що партнери можуть дивитися на заяви про конфлікт у військовому керівництві з подивом.
Раніше через російські пабліки розганялася новина про те, що нібито Головнокомадувач Збройних сил України Валерій Залужний та начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов вступили у змову з метою здійснення «державного перевороту» в Україні.
Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк, коментуючи на матеріал видання The Economist заявив, що між президентом Володимиром Зеленським та головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним не існує конфлікту.
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