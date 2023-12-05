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Чи є підстави для звільнення Залужного? Відповідь Подоляка

Діана Гасюк
glavcom.ua
Чи є підстави для звільнення Залужного? Відповідь Подоляка
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний
фото з відкритих джерел

Подоляк заявив, що «непорозуміння» між президентом Володимиром Зеленським і Валерієм Залужним неможливе

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк через кілька днів після публікацій The Economist про політичну гризню в Києві та УП про те, що Зеленський спілкується з деякими командувачами ЗСУ в обхід Залужного, заявив, що говорити про звільнення Валерія Залужного з посади головкома ЗСУ немає підстав. Про це Подоляк повідомив в етері телемарафону.

«Я навіть не знаю, чому ми можемо це обговорювати. Є підстави для цього?», – сказав він у вівторок в ефірі телемарафону, відповідаючи на запитання про можливість звільнення Залужного.

Подоляк також зазначив, що партнери можуть дивитися на заяви про конфлікт у військовому керівництві з подивом.

Раніше через російські пабліки розганялася новина про те, що нібито Головнокомадувач Збройних сил України Валерій Залужний та начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов вступили у змову з метою здійснення «державного перевороту» в Україні.

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк, коментуючи на матеріал видання The Economist заявив, що між президентом Володимиром Зеленським та головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним не існує конфлікту.

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Теги: звільнення Михайло Подоляк Валерій Залужний Кирило Буданов конфлікт

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