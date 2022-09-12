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«Вовчанськ взяли війська НАТО». Російські пропагандисти отримали нову методичку

Оксана Воронцова
glavcom.ua
«Вовчанськ взяли війська НАТО». Російські пропагандисти отримали нову методичку
Кремль запустив чергову брехню про війну в Україні
фото з відкритих джерел

Російські пропагандисти отримали інструкцію, як пояснювати втечу з Харківщини

Втеча російських військ із Харківщини змусила Кремль шукати пояснення своїм невдачам, оприлюднюючи брехливий наратив. Для цього російська влада активно використовує кишенькових пропагандистів.

Так, у ніч на 12 вересня кремлівські пропагандисти на своїх сторінках у соцмережах всі як один заявили, що населені пункти на Харківщині зайняли війська НАТО.

«Вовчанськ зайняли війська НАТО. Саме так і не інакше. Пишуть звідти, що українських нацистів у місті практично немає. Багато чорношкірих та англомовних. Така сама ситуація в Козачій Лопані», – такий текст оприлюднили російські пропагандисти.

Ідентичні повідомлення свідчать про те, що рупори Кремля отримали інструкцію, як висвітлювати провали «першої армії світу» у війні проти України.

«Вовчанськ взяли війська НАТО». Російські пропагандисти отримали нову методичку фото 1

Нагадаємо, триває 201-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник зосереджує зусилля на встановленні контролю над територією Донецької області, утриманні тимчасово захоплених територій та зриві наступу наших військ на окремих напрямках. За добу ЗСУ вибили окупантів із понад 20 населених пунктів.

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Теги: росія окупанти пропаганда війна Україна влада контрнаступ

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