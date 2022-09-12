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Спрощений візовий режим ЄС з Росією перестав діяти: як це вплине на окупантів

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Спрощений візовий режим ЄС з Росією перестав діяти: як це вплине на окупантів
Євросоюз з 12 вересня повністю призупинив спрощений візовий режим з РФ
фото з відкритих джерел

З 12 вересня росіянам стало дорожче, довше й важче оформити шенгенську візу

Угода про спрощений візовий режим Євросоюзу та Росії, яка була чинною з 2007 року, перестала діяти з понеділка, 12 вересня. 

Припинення угоди означає, що до росіян, які збираються відвідати країни ЄС, будуть застосовуватись загальні правила видачі віз для вихідців із третіх країн. У тому числі збільшиться вартість з 35 до 80 євро, заявнику буде необхідно надати розширений список документів, максимальний час розгляду запиту збільшиться до 45 днів.

У документі зазначається, що розгляд заявок від громадян Росії на візи до Євросоюзу з туристичними цілями має здійснюватись у непріоритетному режимі. Тобто туристам призначатимуть дати розгляду заявок в останню чергу.

Рада ЄС 9 вересня остаточно затвердила ухвалене раніше рішення про повне призупинення спрощеного візового режиму з Росією. Єврокомісар Ільва Юханссон заявила, що Європа більше не має підстав довіряти росіянам.

Угода про спрощений візовий режим між ЄС і Росією діяла з червня 2007 року. Її повне призупинення стосуватиметься всіх категорій російських мандрівників, які приїжджають до ЄС на короткий термін. Водночас Європейська комісія збирається представити додаткові вказівки країнам-членам, аби гарантувати, що це не вплине негативно на певні категорії росіян, наприклад, журналістів, дисидентів і представників громадянського суспільства.

Тим часом Естонія, Латвія, Литва та Польща заборонять в'їзд російським туристам з шенгенськими візами з 19 вересня. Обмеження не стосуватимуться громадян РФ, які в'їжджатимуть для відвідування родичів чи з гуманітарних причин.

Власні візи ці країни росіянам не видають через війну в Україні, але ті все одно могли в'їхати з візами, виданими іншими країнами Шенгенської угоди. Переважно громадяни користувалися сухопутними шляхами в'їзду до ЄС, адже авіаційне сполучення між Росією та країнами Євросоюзу скасували після повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Таким чином, на прикордонні з Росією країни ЄС ліг більший тягар.

Країни Балтії та Польща вирішили закрити в'їзд у ЄС російським туристам, оскільки держави-члени Євросоюзу не досягли єдності щодо повної заборони віз для всіх громадян Росії та вирішили просто призупинити дію спрощеного візового режиму. Раніше до ініціативи балтійських країн, окрім Польщі, збиралась приєднатися Фінляндія, через яку до ЄС потрапляє найбільше росіян. Експерти припускають, що Фінляндія долучиться згодом, коли після закриття кордонів чотирма країнами кількість російських громадян, які їхатимуть до неї, зросте ще більше.

Нагадаємо, 6 вересня Рада звернулася до ЄС із закликом заборонити видачу віз для громадян РФ.

Того ж дня Єврокомісія затвердила пропозицію щодо повного зупинення дії угоди про спрощення візового режиму з Росією. 

Раніше міністри закордонних справ країн-членів Європейського Союзу вирішили повністю призупинити дію угоди про спрощення візового режиму з Росією

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Теги: візи росія правила Європа Єврокомісар

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