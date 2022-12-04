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Путін значно переоцінив можливості своєї армії – посадовець Пентагону

Юрій Лящук
glavcom.ua
Путін значно переоцінив можливості своєї армії – посадовець Пентагону
Акт агресії може зустріти у відповідь потужні санкції
фото з відкритих джерел

Секретар з питань Повітряних сил США Френк Кендалл заявив, що Китаю варто винести уроки з російської війни в Україні

Президент Росії Володимир Путін «очевидно сильно переоцінив» можливості своєї армії. Про це секретар з питань Повітряних сил США Френк Кендалл заявив під час Форуму Рейгана з національної безпеки, пише «Голос Америки».

Він також заявив, що Китаю варто винести уроки з російської війни в Україні, що акт агресії може зустріти у відповідь потужні санкції, а військо може виявитись не таким сильним, як здається.

«По-перше, економічні наслідки агресивних дій можуть бути набагато серйознішими, ніж ви хотіли б», – сказав Кендалл. Другий урок, за його словами, полягає у тому, що «військові можуть бути не зовсім точними, коли говорять вам, наскільки вони хороші… [і третє], що коротка війна, яку ви очікуєте, може виявитись не тією, яку ви отримаєте».

Як пише Breaking Defense, від початку війни Росії в Україні 24 лютого існувало чимало побоювань, що Китай використає можливість для вторгнення на Тайвань. Раніше цього тижня Пентагон оприлюднив звіт про військову потужність Китаю, в якому сказано, що немає негайних ознак того, що Пекін готується розпочати вторгнення найближчим часом, але Китай посилив військову активність навколо острова.

Раніше державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що російський диктатор Володимир Путін прийняв тактику випаленої землі, тому що його збройні сили не змогли досягти своїх попередніх завойовницьких цілей у війні проти України.

До слова, триває 284-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Противник зосереджує зусилля на стримуванні дій підрозділів Сил оборони. На Авдіївському та Бахмутському напрямках продовжує вести наступ, та активно задіювати авіацію для підтримки наземних угруповань. Протягом доби окупанти завдали два ракетних удари, а також здійснили більше 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах вздовж лінії зіткнення. Зокрема, знову ударів зазнали об’єкти цивільної інфраструктури міст Нікополь та Херсон.

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Теги: Китай Україна США армія путін росія

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