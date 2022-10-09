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Російський опозиціонер розповів, чому в Кремлі зненавиділи Путіна

Надія Карбунар
glavcom.ua
Російський опозиціонер розповів, чому в Кремлі зненавиділи Путіна
Російські еліти не приховують своєї ненависті та неприязні до Путіна
фото з відкритих джерел

Розкол російських еліт починається по лінії генералів

У Росії починається розкол еліт у колі генералів, а пересічні росіяни масово змінюють свою думку про війну в Україні. Про це розповів російський опозиціонер Геннадій Гудков, повідомляє Уніан.

«Розкол еліт починається по лінії генералів. Це перша лінія розлому. Друга лінія – за географічним принципом... Регіони починають потихеньку обурюватися», – розповів Гудков.

За його словами, еліта ненавидить Путіна. До того ж, висловлює свою неприязнь відкрито.

«Він (Путін, – ред.) їх позбавив усього. Це не припущення, це факт. У мене є така інформація від представників високопоставлених сімей російської еліти. Вони не приховують своєї ненависті та неприязні до Путіна. Питання тільки в тому, наскільки ці настрої можуть бути відкритими», – сказав Гудков.

Російський опозиціонер заявив, що через такі настрої еліт Володимир Путін почав зачистку російських генералів.

«Вони будуть призначені зрадниками, бездарями, які все розікрали, про*рали. Вони будуть призначені крайніми та цапами-відбувайлами», – припустив Гудков.

Тим часом, американське видання Washington Post оприлюднило статтю, в якій йдеться про те, що серед найближчого оточення Володимира Путіна знайшлася особа, яка в останні тижні висловила незгоду безпосередньо російському президенту з приводу його ведення війни в Україні. Такою інформацією володіє розвідка США.

Раніше польський тижневик Wprost вийшов з обкладинкою, на якій російський диктатор Володимир Путін зображений з атомною боєголовкою, що прив’язана йому до шиї.

 

 

Теги: путін розвідка росіяни

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