Головна Світ Політика
search button user button menu button

Путін після вибухів на Кримському мосту скликає Раду безпеки

Надія Карбунар
glavcom.ua
Путін після вибухів на Кримському мосту скликає Раду безпеки
Офіційно теми, які розглядатимуть на Радбезі, не озвучують
фото з відкритих джерел

Засідання Радбезу заплановане на понеділок, 10 жовтня

Російський диктатор Володимир Путін після вибухів та пожежі на Кримському мосту має намір провести оперативну нараду з постійними членами Ради безпеки. Про це заявив прессекретар очільника Кремля Дмитро Пєсков, повідомляє РИА Новости.

Засідання заплановане на понеділок, 10 жовтня. Офіційно теми, які розглядатимуть, не озвучують.

«За темами зорієнтуємо після того, як президент виступить», – повідомив Пєсков, відповідаючи на запитання, чи будуть на засіданні обговорювати вибух на Кримському мосту.

Водночас у російських ЗМІ вчора з'явилася заява Пєскова про те, що звернення Путіна до росіян найближчим часом не планується.

Нагадаємо, у районі Кримського мосту 8 жовтня близько шостої години ранку пролунав вибух. На місці події спалахнула пожежа та здійнявся величезний стовп диму. Згодом російський національний антитерористичний комітет заявив, що на Кримському мосту стався підрив вантажного автомобіля. Згодом росіяни встановили власника фури, яка вибухнула на Кримському мосту.

Читайте також: Бомба у вантажівці: The New York Times озвучила деталі вибуху на Кримському мосту
Теги: вибух диктатор пожежа президент прессекретар путін

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Залізничники прибирають із пошкодженої колії спалені цистерни
Як автівки рухаються пошкодженим Кримським мостом (відео)
Сьогодні, 15:51
Коли на кону все, то підрив улюбленого мосту Путіна не здається такою вже поганою ідеєю
Вибухи на Кримському мосту. Російські силовики шукають крайнього в провалі в Україні?
Сьогодні, 12:04
Ось хто винен, як виявляється, у провалах російської армії
Одіозний російський телеведучий знайшов винного у підриві Кримського мосту: це Кіркоров
Сьогодні, 10:56

Політика

Путін після вибухів на Кримському мосту скликає Раду безпеки
Путін після вибухів на Кримському мосту скликає Раду безпеки
Wprost помістив на обкладинку Путіна з ядерним зашморгом на шиї
Wprost помістив на обкладинку Путіна з ядерним зашморгом на шиї
Киргизстан відмовився від проведення навчань ОДКБ
Киргизстан відмовився від проведення навчань ОДКБ
Шойгу і Герасимова, ймовірно, зняли з посад – ISW
Шойгу і Герасимова, ймовірно, зняли з посад – ISW
У Путіна лише два варіанти щодо півдня України, але вони програшні – CNN
У Путіна лише два варіанти щодо півдня України, але вони програшні – CNN
ЗМІ дізнался подробиці церемонії коронації Карла III
ЗМІ дізнался подробиці церемонії коронації Карла III

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
394K
Власник фури, яка вибухнула на Кримському мосту, записав звернення
150K
Вибух на Кримському мосту. «Південь» звернувся до українців із попередженням
145K
Путін вимагає ескалації війни
33K
«Усе вказує на російський слід»: Подоляк про вибух на Кримському мосту
22K
Чому Путін напав на Україну? Трамп зробив шокуючу заяву
15K
9 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

РФ показала фуру, що вибухнула на Кримському мосту (відео)
Вчора, 13:39
Вибух на Кримському мосту. СБУ обіцяє все розповісти після перемоги
Вчора, 13:12
Росія вже порахувала збитки від вибуху на Кримському мосту
Вчора, 11:41
Окупанти скасували всі поїзди на Крим
Вчора, 10:40
Росія заявила про теракт на Кримському мосту
Вчора, 09:21
ЗСУ знищили понтонну переправу і відбили 17 атак ворога - Генштаб
Вчора, 07:28

Прес-релізи

Закриті публічні реєстри: 91 % представників бізнесу не схвалює обмеження доступу до відкритих даних
Закриті публічні реєстри: 91 % представників бізнесу не схвалює обмеження доступу до відкритих даних
8 жовтня, 11:58
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту