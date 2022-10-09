Путін після вибухів на Кримському мосту скликає Раду безпеки

Офіційно теми, які розглядатимуть на Радбезі, не озвучують

Засідання Радбезу заплановане на понеділок, 10 жовтня

Російський диктатор Володимир Путін після вибухів та пожежі на Кримському мосту має намір провести оперативну нараду з постійними членами Ради безпеки. Про це заявив прессекретар очільника Кремля Дмитро Пєсков, повідомляє РИА Новости.

Засідання заплановане на понеділок, 10 жовтня. Офіційно теми, які розглядатимуть, не озвучують.

«За темами зорієнтуємо після того, як президент виступить», – повідомив Пєсков, відповідаючи на запитання, чи будуть на засіданні обговорювати вибух на Кримському мосту.

Водночас у російських ЗМІ вчора з'явилася заява Пєскова про те, що звернення Путіна до росіян найближчим часом не планується.

Нагадаємо, у районі Кримського мосту 8 жовтня близько шостої години ранку пролунав вибух. На місці події спалахнула пожежа та здійнявся величезний стовп диму. Згодом російський національний антитерористичний комітет заявив, що на Кримському мосту стався підрив вантажного автомобіля. Згодом росіяни встановили власника фури, яка вибухнула на Кримському мосту.