МВС пояснило, чому Путін не може звільнити Шойгу та Герасимова

Денисенко: «Путін боїться посилення ФСБ»

Російський диктатор Володимир Путін не зміг звільнити міністра оборони Сергія Шойгу та начальника генштабу Валерія Герасимова, оскільки боїться повного захоплення влади представниками ФСБ. Про це заявив радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко в ефірі телеканалу «Еспресо».

«Усі чекали, що буде зміна керівництва Міноборони, як мінімум Герасимова. Путін побоявся міняти і Шойгу, і Герасимова, бо це дуже близькі до нього люди. Він боїться посилення ФСБ, тому що розуміє, що перевороти роблять військові або спецслужби», – переконаний радник міністра.

На думку Денисенка, Путін вирішив зробити рокіровку і змінити керівника воєнної операції на території України. «Від Путіна чекали, що він зніме верхівку Міноборони. Він цього не захотів зробити, бо хоче зберегти статус-кво. Він побоявся піти на будь-які радикальні речі стосовно силового блоку навколо себе. Він не створює конкуренцію, а намагається не допустити посилення однієї з груп. Він боїться повного захоплення влади представниками ФСБ, тоді б Путін опинився без противаг до них, звідки він сам і вийшов. Він прекрасно розуміє, на що вони здатні», – підсумував Денисенко.

Натомість аналітик Інституті вивчення війни вважають, що міністр оборони РФ Сергій Шойгу і глава Генштабу Валерій Герасимов, ймовірно, втратили свої посади після вибуху на Кримському мосту. Також британська розвідка повідомляла, що очільник Кремля Володимир Путін усунув міністра оборони РФ Сергія Шойгу від командування військами. Утім публічно він цього не зробить, тому що таке кадрове рішення може негативно вплинути на хід війни в Україні.