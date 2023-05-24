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Російський вчений заарештований через зраду секретів Китаю – ЗМІ

Діана Гасюк
glavcom.ua
Російський вчений заарештований через зраду секретів Китаю – ЗМІ
Боєголовка російської гіперзвукової ракети Х-47 «Кинджал»
фото: Reuters

Російського гіперзвукового вченого підозрюють у передачі секретних матеріалів на науковій конференції в Китаї

Директор провідного російського наукового інституту, заарештований за підозрою в державній зраді разом з двома іншими експертами з гіперзвукових ракетних технологій, його звинувачують у зраді секретів Китаю. про це повідомили Reuters двоє людей, знайомих зі справою.

Керівника Сибірського інституту теоретичної та прикладної механіки імені Християновича Олександра Шиплюка підозрюють у передачі секретних матеріалів на науковій конференції в Китаї в 2017 році.

«56-річний чоловік наполягає на своїй невинуватості та наполягає на тому, що інформація, про яку йдеться, не була секретною та була вільно доступною в Інтернеті», – пише видання.

«Він впевнений у тому, що інформація не була таємною, і у своїй невинуватості», – сказав один із людей, знайомих зі справою.

Відповідаючи на запитання про висунуті експертам інституту звинувачення, а також про попередні справи про державну зраду, пов'язані з Китаєм, речник Кремля Дмитро Пєсков сказав, що спецслужби уважно стежать за можливими справами, пов'язаними зі «зрадою батьківщини».

Міністерство закордонних справ Китаю, відповідаючи на запитання щодо звинувачень у тому, що Пекін націлився на російських вчених для отримання конфіденційних досліджень, відповіло, що китайсько-російські відносини базуються на «неприєднанні, конфронтації та не націленні на треті сторони».

Раніше повідомлялося, що прессекретар Кремля Дмитро Пєсков цинічно заявив, що затриманих вчених можуть визнати винними лише за рішенням суду.

Теги: Дмитро Пєсков прессекретар чоловік

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