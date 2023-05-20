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Протести в Грузії зірвали весілля сім'ї Лаврова

Надія Карбунар
glavcom.ua
Протести в Грузії зірвали весілля сім'ї Лаврова
Донька Лаврова залишила Грузію
фото з відкритих джерел

Донька Лаврова і її чоловік залишили Грузію після того, як розпочався «шум» через їхній приїзд

Протести в Грузії зірвали весілля сім'ї російського міністра закордонних справ Сергія Лаврова. Президентка Саломе Зурабішвілі назвала це «перемогою суспільства». Про це повідомляє NewsGeorgia.

«З приводу сьогоднішньої події. Я нарешті отримала запевнення від міністра внутрішніх справ, що сім'я, люди, які сьогодні збиралися відсвяткувати другу половину весілля, поїхали, і таким чином весілля не відбудеться. Це перемога суспільства», – сказала президентка Грузії на брифінгу.

Зурабішвілі назвала неприйнятною ситуацію, коли офіційні особи та органи, відповідальні за безпеку країни, кажуть, що не мають інформації про те, чи перебувають на території Грузії особи, які є у списках санкцій країн-партнерів.

Mtavari пише, що донька Лаврова і її чоловік залишили Грузію після того, як розпочався «шум» через їхній приїзд. Телеканал стверджує, що їхній безпечний від'їзд контролювали Служби державної безпеки та співробітники МВС Грузії. Наразі підсанкційна пара перебуває у Саудівській Аравії, йдеться у повідомленні.

Утім представник Єдиного Національного руху Георгій Мумладзе залишається на місці проведення акції протесту в Кахетії. Він заявляє, що «нічого не закінчилося» і «нікому не вірить», зокрема президентці. Мумладзе вимагає пропустити його на територію готельного комплексу разом із журналістами, щоб оглянути особисто та переконатися, що підсанкційні гості з Росії пішли.

«Грузинська поліція почала напади на протестувальників, які зібралися на курорті Кварелі, де відпочиває сім'я міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова», – ідеться під відео з місця події.

Раніше повідомлялося, що у Грузії почались протести через приїзд до країни доньки міністра закордонних справ РФ Лаврова Сергія Вікторовича Катерини. 

За даними журналістів, сім'я глави МЗС РФ приїхала для участі у грандіозному весіллі в Кахеті.

Як відомо, члени сім'ї головного дипломата Москви, як і він сам, включені до списків санкцій західних країн.

19 травня в аеропорту в Тбілісі приземлився перший за чотири роки літак із Москви, рейс виконала авіакомпанія «Азимут». На борту перебувала делегація осіб, які називають себе посередниками в питанні відновлення авіасполучення. У Тбілісі його готувалася зустріти акція протесту, організована однією з грузинських партій.

Перед прильотом літака до Тбілісі закрили зал очікування аеропорту імені Шота Руставелі, будівлю оточили поліцейські. Як пише «Новини Грузії», у будівлю аеропорту поліція не пропустила кілька людей з плакатом «Російський літак, йди н**».

Теги: акція літак весілля поліція чоловік Саломе Зурабішвілі перемога відео

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