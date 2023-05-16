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«А Путін казав про унікальні характеристики». Пєсков взявся відбілювати «Кинджали»

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
«А Путін казав про унікальні характеристики». Пєсков взявся відбілювати «Кинджали»
Дмитро Пєсков взявся вихваляти ракети «Кинджал» та можливості російської армії
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Прессекретар Росії Дмитро Пєсков спробував виправдати провал нічної атаки на Київ

16 травня, коментуючи нічний удар російських загарбників по Україні, прессекретар Росії Дмитро Пєсков взявся вихваляти «унікальні» характеристики гіперзвукових ракет «Кинджал», про які йому розповідав диктатор Путін. Про це повідомляють російські ЗМІ. 

«Справді, президент Путін неодноразово говорив, і наші технічні фахівці неодноразово підтверджували, що цей вид зброї, ракети «Кинджал», мають абсолютно унікальні тактико-технічні характеристики», – сказав речник російського диктатора на запитання журналістів, чи збили українські системи ППО російські «Кинджали».

Незважаючи на унікальні технічні характеристики «Кинджалів», якими так вихвалялися окупанти, українські системи ППО впоралися з масованою атакою на Київ, чим змусили російських пропагандистів швидко думати, як прикрити провал ракетного удару. Так міністерство оборони РФ вигадало, що вночі «Кинджали» нібито знищили американський зенітно-ракетний комплекс Patriot, який знаходився у Києві.

Ракета «Кинджал» вперше опинилася на російському озброєнні у 2017 році. Після пуску з літака вона підіймається на велику висоту у верхні шари атмосфери, а потім за балістичною траєкторією наближається до цілі.

У Росії називають її гіперзвуковою. Видання Defense Express зазначає, що ця ракета може розганятися до гіперзвукової швидкості завдяки прискорювачу, але не може летіти так постійно. На етапі наближення до цілі «Кинджал» рухається швидко, але не досягає гіперзвукової швидкості, кажуть журналісти.

А ось у Генштабі ЗСУ стверджують, що під час заходження на ціль по балістичній траєкторії ракета може розвивати швидкість приблизно 12 тис. км/год, тобто досягати гіперзвуку.

Нагадаємо, що близько 03:30 16 травня російські окупанти атакували Україну з північного, південного та східного напрямків 18 ракетами різних типів повітряного, морського та наземного базування: усі повітряні цілі збили сили ППО. Із шести літаків МіГ-31К росіяни випустили шість аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал», девʼять крилатих ракет «Калібр» – із кораблів у Чорному морі та три ракети наземного базування (С-400, «Іскандер-М»). Усі 18 повітряних цілей знищено силами та засобами ППО.

Тобто замість того, щоб визнати, що українське ППО впоралося з масованою атакою РФ на цивільні об'єкти України, пропагандисти вигадали чергову «перемогу», нібито окупанти знищили американський зенітно-ракетний комплекс, та почали нахвалювати характеристики ракет Х-47М2 «Кинджал».

До слова, міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, скільки ще ракет «Кинджал» залишилося у росіян. 

Читайте також: Ракетний обстріл України: ситуація в регіонах після атаки РФ
Теги: Дмитро Пєсков ракета росія

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