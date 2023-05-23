Зливав дані про обороноздатність Одещини: засуджено ворожого агента

російського агента, який коригував ракетні удари по Одесі, засудили до 15 років ув'язнення

Російського агента засудили до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна

Жителя Одеси, який передавав російським загарбникам дані про Сили оборони та коригував ворожі ракетні удари по регіону, засудили до 15 років позбавлення волі. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

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За публічного обвинувачення прокурорів Одеської обласної прокуратури жителя Одеси визнали винним у державній зраді та незаконному поводженні з вогнепальною зброєю та боєприпасами (ч. 2 ст. 111, ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України).

Прокурори у суді довели, що чоловік добровільно сприяв Росії у підривній діяльності проти України.

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Інформатор розвідував в Одесі й області чисельність та маршрути переміщення особового складу, захисні укріплення, маскування, місця зосередження бойової техніки та озброєння Збройних сил України.

Він збирав у соцмережах і Телеграм-каналах інформацію про волонтерів, які надають допомогу Силам оборони України, одеситів, які займають і транслюють суспільству активну проукраїнську позицію.

Також агент передавав російським кураторам інформацію про персональні дані відомих йому українських військовослужбовців для подальшого знищення та вчинення інших злочинів.

Намагаючись максимально використати свій потенціал зі збору розвідувальної інформації, засуджений передавав білоруській журналістці дані про підготовку до оборони Одещини.

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Передану інформацію надалі ворог використовував для ракетних ударів по регіону.

Під час затримання у чоловіка виявили та вилучили мобільний телефон, який використовувався у злочинній діяльності, та вогнепальну зброю з боєприпасами.

У судовому засіданні він визнав свою вину, утім не розкаявся у вчинених злочинах, з огляду на свої ідеологічні вподобання.