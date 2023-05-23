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Кремль на 15-й місяць війни нарешті сформулював мету «СВО»: Банкова покепкувала

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Кремль на 15-й місяць війни нарешті сформулював мету «СВО»: Банкова покепкувала
фото з відкритих джерел

Михайло Подоляк: «Чим раніше він виведе війська з території України, тим менш грандіозною для Росії катастрофою все закінчиться у фіналі» 

Росіяни через 15 місяців  повномасштабної війни нарешті вигадали справжню мету так званої «спеціальної військової операції». Вона полягає у тому, щоб не допустити падіння Бєлгородської області та інших регіонів РФ. Про це написав радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк у Twitter.

«Офіційний Кремль (устами Пєскова) на 15-й місяць повномасштабної війни нарешті сформулював мету «СВО»: не допустити падіння Бєлгородської області. Дуже рефлективно і недалекоглядно. Пропоную мислити на один крок уперед і розпочинати нову інформаційну кампанію «Російської перемоги»: «Досягнуто. Разом і назавжди. Калуга, Тула, Рязань – це Росія», – написав Подоляк.

За його словами, зараз настав час для російського режиму, щоб замислитись над об'єктивними речами: чим раніше він виведе війська з території України, тим менш грандіозною для Росії катастрофою все закінчиться у фіналі.

Заява Пєсков

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков уже другий день поспіль коментує операцію «Російського добровольчого корпусу» та легіону «Свобода Росії» у Бєлгородській області.

«Безумовно, те, що вчора сталося, викликає глибоке занепокоєння. Це вкотре підтверджує, що українські бойовики продовжують свою діяльність проти нашої країни. Це вимагає від нас великих зусиль. Ці зусилля продовжуються, продовжується і спеціальна військова операція, щоб у майбутньому не допускати подібних проникнень», – заявив він.

Нагадаємо, вчора, 22 травня, бійці «РДК» та легіону «Свобода Росії» оголосили про початок операції у прикордонних районах Бєлгородської області. На другий день вона охопила площу розміром понад 30 кв км. У Головному управлінні розвідки України розповіли, що на території РФ проводиться операція для «створення смуги» безпеки.За  словами речник ГУР Андрія Юсова, операцію проводять виключно громадяни Росії. 

Теги: росія Свобода 2 травня Михайло Подоляк Дмитро Пєсков Бєлгород війна

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Політика

Кремль на 15-й місяць війни нарешті сформулював мету «СВО»: Банкова покепкувала
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