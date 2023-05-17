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Троє провідних вчених у в'язниці через гіперзвукові ракети. Кремль відреагував

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Троє провідних вчених у в'язниці через гіперзвукові ракети. Кремль відреагував
За словами Дмитра Пєскова, російські спецслужби працюють над з'ясуванням обставин справи
фото з відкритих джерел

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков цинічно заявив, що затриманих вчених можуть визнати винними лише за рішенням суду

У Кремлі бачили звернення російських учених на підтримку своїх колег, заарештованих за підозрою у держзраді. Відомо, що до арешту вони займалися розробкою гіперзвукової ракети. Про це 17 травня заявив прессекретар диктатора Путіна Дмитро Пєсков, передають пропагандистські ЗМІ.

Пєсков зазначив, що спецслужби працюють, а затриманих можуть визнати винними лише за рішенням суду. Попри слова Пєскова, фахівці з аеродинаміки російського Інституту теоретичної та прикладної механіки можуть провести за гратами до кінця життя за, нібито, надуманими владою звинуваченнями.

Затримані вчені Анатолій Маслов, Олександр Шиплюк і Валерій Звегінцев
Затримані вчені Анатолій Маслов, Олександр Шиплюк і Валерій Звегінцев
фото з відкритих джерел

Нагадаємо, що щонайменше троє російських вчених, які працювали над розробкою гіперзвукової ракети, були заарештовані за підозрою в державній зраді за останній рік. Про це повідомили їхні колеги у відкритому листі, опублікованому на сайті Інституту теоретичної та прикладної механіки ім. С.А. Християновича Сибірського відділення Російської академії наук.

Науковці попередили, що кримінальні справи ризикують підірвати прогрес Росії в гіперзвукових технологіях і стверджують що ніякої державної зради не було, адже науковців ретельно перевіряли. 

Працівники  наукової установи стверджують, що матеріали всіх трьох кримінальних справ закриті від суспільства, однак як стало відомо колегам науковців, вони можуть провести за ґратами до кінця своїх днів. Вони запевняють, що звинувачення на адресу їхніх колег нібито були висунуті, незважаючи на ретельні експертні перевірки та перевірки «інформації з обмеженим доступом». Як стверджують науковці, справа проти їхніх колег сфабрикована, а в Росії будь-яка стаття чи репортаж можуть стати підставою для звинувачень у державній зраді.

Теги: Дмитро Пєсков зрада росія

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