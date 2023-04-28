ООН визнала, що провалила «порятунок світу». Гутерріш зробив гучну заяву

ООН не зможе впоратись із глобальними цілями сталого розвитку світу до 2030 року

Більшість, а саме 88% цілей та завдань зі сталого розвитку, країни світу не зможуть виконати у строк до 2030 року. Це експерти ООН у своїй доповіді назвали «справжнім провалом у порятунку планети». Документ опубліковано на сайті організації.

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Йдеться про 17 цілей сталого розвитку, які схвалили країни-члени ООН у 2015 році. Серед них – боротьба з кліматичною кризою, голодом, бідністю, просування ґендерної рівності, освіти та інших загальнолюдських цінностей. Ці цілі включають 169 завдань. До 2030 року людство домовилося повністю подолати голод та бідність на планеті.

За даними фахівців, лише у 12% цих цілей та завдань держави показали достатній прогрес. У 50% випадків зусилля країн виявилися слабкими чи недостатніми. Так, з поточною динамікою гендерної рівності вдасться досягти лише через 286 років, а кількість бідних до 2030 скоротиться з 719 мільйонів до 575 мільйонів чоловік.

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Автори доповіді наголосили, що у деяких аспектах ситуація навіть погіршилася з 2015 року. Наприклад, посилився голод – до 2030 року показник може зрости ще більше, прогнозують експерти. Крім того, на тлі пандемії коронавірусу погіршився освітній процес у багатьох регіонах світу. У той час як масштаби збройних конфліктів, що зростають, посилюються такі проблеми, як втрата біорізноманіття на планеті і глобальне потепління. «Якщо ми не вживемо термінових заходів, то плани на 2030 рік стане епітафією світу, яким він міг би бути», – заявив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш.

Нагадаємо, Генеральна Асамблея ухвалила резолюцію про співпрацю Організації Об'єднаних Націй і Ради Європи.Постпред України в ООН повідомив, що Росія хотіла прибрати згадку про агресію щодо України в резолюції Генасамблеї про співпрацю з Радою Європи. Однак їхні спроби провалилися, проти резолюції проголосували лише: рф, білорусь, Нікарагуа, Сирія та КНДР. Окрім того, 122 члени Генасамблеї підтримали резолюцію.

До слова, Україна неодноразово порушувала питання законності перебування Росії в ООН. Перебування Росії в Раді Безпеки ООН та Генеральній Асамблеї ООН ніколи не обговорювалося на жодному рівні в Організації Об’єднаних Націй і не ставилося на голосування. Про це заявив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця, реагуючи на слова постпреда РФ Василя Небензі