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ООН визнала, що провалила «порятунок світу». Гутерріш зробив гучну заяву

Ірина Озтурк
glavcom.ua
ООН визнала, що провалила «порятунок світу». Гутерріш зробив гучну заяву
Лише у 12% цілей та завдань ООН держави світу показали достатній прогрес
фото з відкритих джерел

ООН не зможе впоратись із глобальними цілями сталого розвитку світу до 2030 року

Більшість, а саме 88% цілей та завдань зі сталого розвитку, країни світу не зможуть виконати у строк до 2030 року. Це експерти ООН у своїй  доповіді назвали «справжнім провалом у порятунку планети». Документ опубліковано на сайті організації.

Йдеться про 17 цілей сталого розвитку, які схвалили країни-члени ООН у 2015 році. Серед них – боротьба з кліматичною кризою, голодом, бідністю, просування ґендерної рівності, освіти та інших загальнолюдських цінностей. Ці цілі включають 169 завдань. До 2030 року людство домовилося повністю подолати голод та бідність на планеті.

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За даними фахівців, лише у 12% цих цілей та завдань держави показали достатній прогрес. У 50% випадків зусилля країн виявилися слабкими чи недостатніми. Так, з поточною динамікою гендерної рівності вдасться досягти лише через 286 років, а кількість бідних до 2030 скоротиться з 719 мільйонів до 575 мільйонів чоловік.

Автори доповіді наголосили, що у деяких аспектах ситуація навіть погіршилася з 2015 року. Наприклад, посилився голод – до 2030 року показник може зрости ще більше, прогнозують експерти. Крім того, на тлі пандемії коронавірусу погіршився освітній процес у багатьох регіонах світу. У той час як масштаби збройних конфліктів, що зростають, посилюються такі проблеми, як втрата біорізноманіття на планеті і глобальне потепління. «Якщо ми не вживемо термінових заходів, то плани на 2030 рік стане епітафією світу, яким він міг би бути», – заявив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш.

Нагадаємо, Генеральна Асамблея ухвалила резолюцію про співпрацю Організації Об'єднаних Націй і Ради Європи.Постпред України в ООН повідомив, що Росія хотіла прибрати згадку про агресію щодо України в резолюції Генасамблеї про співпрацю з Радою Європи. Однак їхні спроби провалилися, проти резолюції проголосували лише: рф, білорусь, Нікарагуа, Сирія та КНДР. Окрім того, 122 члени Генасамблеї підтримали резолюцію.

До слова, Україна неодноразово порушувала питання законності перебування Росії в ООН. Перебування Росії в Раді Безпеки ООН та Генеральній Асамблеї ООН ніколи не обговорювалося на жодному рівні в Організації Об’єднаних Націй і не ставилося на голосування. Про це заявив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця, реагуючи на слова постпреда РФ Василя Небензі 

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Теги: Білорусь росія Сирія ООН Радбез ООН Антоніу Гутерріш чоловік Нікарагуа Сергій Кислиця

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