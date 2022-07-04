Росія вже погрожує новому члену НАТО обстрілами мирних громадян

Питання вступу фінів та шведів в НАТО турбує Кремль

Влада Росії почала говорити про участь шведів в НАТО

Розміщення баз НАТО на кордоні з Росією не захистить ані Фінляндії, ані Швецію. Про це, реагуючи на бажання Фінляндії розмістити базу НАТО поряд із Росією, заявив речник Держдуми В'ячеслав Володін у своєму Telegram-каналі.

Раніше громадська телерадіомовна корпорація Yle повідомила, що мер міста Лаппєєнранта у Фінляндії Кіммо Ярву захотів розмістити базу НАТО на території Південної Карелії – регіону, що межує з Росією. Відстань від нього до російського Виборга не перевищує 100 кілометрів.

У відповідь на висловлювання мера Лаппенранти російський політик заявив, що розміщення баз «не дасть Фінляндії почуття безпеки та не захистить країну». Навпаки, на початку бойових дій війська насамперед завдають ударів по військовій інфраструктурі противника, підкреслив Володін.

«Розміщення баз НАТО не захистить ані Фінляндії, ані Швецію. Навпаки. Поставить під удар мешканців міст, де перебуватиме військова інфраструктура», – вважає речник Держдуми.

Нагадаємо, Швеція і Фінляндія погодилися подати одночасну заявку на членство в НАТО. Водночас у Росії вже почали погрожувати ядерною зброєю Фінляндії й Швеції, якщо ті вступлять до НАТО.

Колишній генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен вважає, що Швеція та Фінляндія повинні скористатися можливістю якнайшвидше вступити до НАТО, поки президент Росії Володимир Путін зайнятий війною проти України.

Як повідомлялося, влада Фінляндії вирішила побудувати паркани на кордонах з Росією «в зонах підвищеного ризику».