Фіни вчергове принизили Путіна: названа ймовірна локація для нової бази НАТО

Вступ Фінляндії до НАТО подарує регіону надію на мир

Мер фінського міста Лаппеєнранта Кіммо Ярву захотів розмістити базу НАТО на території Південної Карелії – регіону, що межує з Росією. Його слова наводяться на сайті громадської телерадіомовної корпорації Фінляндії, пише видання Yle.

На його думку, вступ Фінляндії до НАТО подарує надію регіону, а також створить почуття безпеки та впевненості у місцевих підприємців. Раніше генеральний секретар альянсу Єнс Столтенберг заявив, що протокол про приєднання Швеції та Фінляндії до НАТО підпишуть 5 липня.

Ярва уточнив, що обговорення створення бази НАТО у місті розпочалося, коли у Фінляндії заговорили про вступ до Північноатлантичного альянсу. Зокрема, голова міста запропонував використати аеропорт.

Нагадаємо, що Швеція і Фінляндія погодилися подати одночасну заявку на членство в НАТО. Водночас у Росії вже почали погрожувати ядерною зброєю Фінляндії й Швеції, якщо ті вступлять до НАТО.

Колишній генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен вважає, що Швеція та Фінляндія повинні скористатися можливістю якнайшвидше вступити до НАТО, поки президент Росії Володимир Путін зайнятий війною проти України.

Як повідомлялося, влада Фінляндії вирішила побудувати паркани на кордонах з Росією «в зонах підвищеного ризику».