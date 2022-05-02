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    Фінляндія збудує паркан на кордоні з Росією

    Наразі дві країни розділяє огорожа з колючого дроту - Фінляндія збудує паркан на кордоні з Росією
    Наразі дві країни розділяє огорожа з колючого дроту
    фото: колаж 24 каналу

    Країна планує посилити безпеку на своєму східному кордоні

    Влада Фінляндії вирішила побудувати паркани на кордонах з Росією «в зонах підвищеного ризику». Йдеться про прикордонні переходи та прилеглі до них території. Про це пише mtvuutiset.fi.

    Загалом протяжність кордону Фінляндії та Росії становить 1 343 кілометри. Фінські прикордонники не уточнили, якою буде протяжність огорожі на кордоні з росіянами.

    У фінському міністерстві внутрішніх справ заявили, що підготовка до будівництва прикордонних загороджень є частиною оперативної готовності Фінляндії.

    У Фінляндії хочуть підготуватися до ситуації, коли Росія направлятиме «біженців» до фінського кордону, ведучи гібридну війну. Щось схоже відбувалося на кордоні Польщі та Білорусі, коли так звані «біженці» намагалися прорвати польський кордон.

    Нагадаємо, також Фінляндія готується до припинення постачання газу з Росії.

    Раніше Фінляндія відмовилася платити Росії за газ у рублях.

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    Теги: прикордонники росія окупанти війна Фінляндія Україна кордон біженці окупація #stoprussia
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    Фінляндія збудує паркан на кордоні з Росією