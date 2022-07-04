НАТО готовий перевести війну з Росією на якісно новий рівень

Кремль або поки не має конкретного плану на такий випадок, або все ж не має ресурсів

Офіційна заява МЗС РФ у відповідь на масовану «бавовну» на території Росії: «Робиться це, щоб підштовхнути нас до завдання ударів подібного роду у відповідь. А потім ще більше розкрутити антиросійську істерію. Ми досі утримуємось від таких кроків. Але будемо дуже уважно слідкувати за розвитком ситуації. І тим, хто діє в подібний спосіб, слід знати, що у випадку продовження провокацій їм не минеться».

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Вагома відповідь. Загрозлива. В перекладі – щось на кшталт «ну, цим разом ми прощаємо, але наступного зробимо щось таке, таке!.. Коротше, щось вигадаємо».

Зауважте, Кремль не поспішає піднімати градус напруженості. Хоча зараз має цілком реальний привід це зробити. Але втримується. Навіть причину назвали чесно, хоча й завуальовано – вони просто бояться відповіді НАТО, «ще більшого розкручування антиросійської істерії», як вони це сформулювали.

Бо представники країн НАТО в Мадриді цілком однозначно сформулювали свою позицію: «Україні потрібна перемога у чистому вигляді, яка відновить її безпеку», «погано продумана мирна угода дозволить Путіну перегрупувати свої сили», як сказала Ліз Трасс. Отже, загалом в НАТО готові перевести війну з Росією на якісно новий рівень – для початку силами ЗСУ. Але рішення про збільшення сил реагування з 40 до 300 тисяч в Кремлі теж не могли не зауважити.

Кремль або поки не має конкретного плану на такий випадок, або все ж не має ресурсів. Зрештою, багато хто з військових аналітиків (передусім російських, між іншим) зауважує, що 10-20 ракет на добу – це максимум, який може дозволити собі Росія. Більше вони просто не мають вже. Надані піхоті ЗСУ протитанкові комплекси унеможливили ефективні танкові маневри й наступ окупантів. Надані зенітно-ракетні комплекси ускладнили російські авіанальоти до такої міри, що від них просто утримуються, щоб не йти на однозначне знищення. Надані «Гарпуни» скасували масовану десантно-штурмову операцію на півдні України. Надані HIMARS так само моментально вплинули на баланс сил і перспективи розвитку ситуації на фронті.

«Повноцінна відповідь» теоретично передбачає масований наліт десятками стратегічних бомбардувальників і відпрацювання по території України сотнями ракет. Має такий ресурс Росія на тепер? Невідомо, але фахівці сумніваються. А от Україна завдяки союзникам же має чим якщо не зупинити, то ослабити подібну атаку.

А тоді по Росії знов вдарить реакція і НАТО, і ЄС – сьомий пакет санкцій піде дуже швидко і жорстко. Ізоляція посилиться. Як і накачування України зброєю та ресурсами.

На таке Кремль, ймовірно, піти не готовий. Принаймні, на цей момент. Тому отака суто умовна відповідь – бо якось відреагувати мусили.

Але зауважте: риторику щодо «ударів по центрах прийняття рішень» вже спустили на рівень Лукашенка як придворного блазня. МЗС Росії подібне вже не озвучує – там вже зрозуміли, наскільки смішно це виглядає для НАТО.

Джерело: блог Олексія Голобуцького

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