Вступ Швеції і Фінляндії до НАТО: Байден направив до Конгресу відповідні листи

Байден: «Я надаю звіт про вступ Фінляндії та Швеції в Організацію Північноатлантичного договору»

Президент США Джо Байден направив до Конгресу листи про прийом Швеції і Фінляндії в Північноатлантичний альянс (НАТО). Про це повідомляє пресслужба Білого дому.

«Я надаю звіт про вступ Фінляндії та Швеції в Організацію Північноатлантичного договору, підготовлений відповідно до розділу 3(2)(E)(ii) Резолюції Ради і Згоди на ратифікацію протоколів НАТО від 1949 року, а також про вступ Польщі, Угорщини та Чехії від 30 квітня 1998 року», – йдеться в листах Байдена Конгресу.

Раніше стало відомо, що Туреччина вирішила підтримати членство Фінляндії та Швеції у НАТО.

Нагадаємо, країни НАТО на саміті в Мадриді затвердили новий пакет допомоги для України.

Також сьогодні НАТО офіційно визнало Росію стратегічною загрозою.

Повідомлялося, що Фінляндія планує встановити на своєму східному кордоні більш ефективну загорожу та збільшити кількість прикордонників, оскільки Кремль натякнув на можливу окупацію Польщі та Фінляндії.