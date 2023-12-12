Розвиток подій в Україні: експерти МВФ озвучили три можливі сценарії

МВФ: війна в Україні може тривати до 2025 року

Експерти Міжнародного валютного фонду (МВФ) розробили три варіанти розвитку подій в Україні, один із яких передбачає продовження війни до 2025 року, повідомляється у доповіді організації. Такий сценарій у МВФ називають негативним для Києва. Очікується, що у разі продовження війни ВВП країни знизиться на 5% у 2024 році та залишиться незмінним у 2025 році.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Негативний сценарій, що передбачає триваліший і інтенсивніший етап війни, зберігає припущення про припинення (бойових дій – «Главком») до кінця 2025 року», – йдеться в документі.

Нейтральний сценарій можливий, якщо бойові дії в Україні припиняться до кінця 2024 року. У такому разі ВВП країни зросте приблизно на 4% у 2024 році та на 6,5% у 2025 році. Позитивний сценарій не відображає терміну закінчення війни. Його реалізація можлива тоді, коли в Україні почне спостерігатись високий рівень інвестицій та міграційного припливу. Передбачається, що це призведе до зростання продуктивності та збільшення ВВП на 10% у 2025 році.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Як повідомлялося раніше, МВФ покращив прогноз росту економіки України. Макроекономічні показники України виявилися сильнішими, ніж очікувалося, незважаючи на вторгнення Росії, що призвело до перегляду прогнозів МВФ щодо економічного зростання у бік підвищення.

У листопаді базовий прогноз зростання реального ВВП у 2023 році переглянуто до 4,5%. Очікується, що у 2024 році зростання дещо пом’якшиться до 3-4% у міру продовження війни. Однак перспективи залишаються схильними до значних ризиків, пов’язаних із надзвичайно високою невизначеністю, спричиненою війною, потенційними помилками в політиці та затримками або дефіцитом зовнішнього фінансування.

Нагадаємо, Міжнародний валютний фонд (МВФ) та Україна досягли угоди на рівні персоналу щодо другого перегляду механізму розширеного фінансування (EFF), який дозволить отримання траншу в розмірі приблизно $900 млн. Про це повідомила пресслужба МВФ. Як зазначається, всі кількісні критерії ефективності станом на кінець червня та індикативні цілі станом на кінець вересня виконані. Також було досягнуто більшості структурних контрольних показників. Далі угоду розгляне виконавча рада МВФ, що відкриває шлях до отримання Україною траншу в розмірі майже $900 млн.

Також ще у липні цього року МВФ оприлюднив оновлений меморандум з Україною про економічну та фінансову політику в межах програми розширеного фінансування (Extended Fund Facility – EFF). Україна, згідно з документом, взяла на себе низку зобов'язань з виконання так званих структурних маяків МВФ, щоб отримати від Фонду наступні транші. Тоді ж від МВФ Україна отримала другий транш кредиту у розмірі майже $890 млн. На початку жовтня вперше за три останні роки Україну відвідала місія МВФ.