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МВФ та Україна узгодили транш на $900 млн

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
МВФ та Україна узгодили транш на $900 млн
Незабаром Україна може отримати транш у 900 млн дол. від МВФ
фото: bank.gov.ua

Найближчими тижнями буде ухвалено рішення про надання фінансування Києву

Міжнародний валютний фонд (МВФ) та Україна досягли угоди на рівні персоналу щодо другого перегляду механізму розширеного фінансування (EFF), який дозволить отримання траншу в розмірі приблизно 900 млн доларів. Про це повідомила пресслужба МВФ.

«Співробітники Міжнародного валютного фонду й українська влада досягли угоди на рівні персоналу (SLA) щодо оновленого набору економічної та фінансової політики для другого перегляду чотирирічної угоди про розширене фінансування (EFF). SLA підлягає затвердженню Виконавчою радою МВФ», – йдеться в повідомленні. 

Як зазначається, всі кількісні критерії ефективності станом на кінець червня та індикативні цілі станом на кінець вересня виконані. Також було досягнуто більшості структурних контрольних показників. Далі угоду розгляне виконавча рада МВФ, що відкриває шлях до отримання Україною траншу в розмірі майже 900 млн дол.

«Я радий повідомити, що співробітники МВФ та українська влада досягли домовленості на рівні персоналу щодо другого перегляду EFF. Угода підлягає схваленню виконавчою радою МВФ, розгляд якої очікується в найближчі тижні», – підсумував представник МВФ Гевін Грей.

Нагадаємо, що в липні цього року МВФ оприлюднив оновлений меморандум з Україною про економічну та фінансову політику в межах програми розширеного фінансування (Extended Fund Facility – EFF). Україна, згідно з документом, взяла на себе низку зобов'язань з виконання так званих структурних маяків МВФ, щоб отримати від Фонду наступні транші. Тоді ж від МВФ Україна отримала другий транш кредиту у розмірі майже $890 млн. На початку жовтня вперше за три останні роки Україну відвідала місія МВФ. 

Загалом чотирирічна програма МВФ розширеного фінансування (EFF), затверджена в березні 2023 року, передбачає виділення для України $15,6 млрд. Перший транш фінансування у обсязі $2,7 млрд було надано одразу.

Теги: Україна фінансування МВФ

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