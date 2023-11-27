Послуга «єВідновлення» доступна для нової категорії громадян

Про суму компенсації можна буде дізнатися у сертифікаті, який доступний в «Дії»

В Україні діє державна програма компенсацій за житло, повністю зруйноване внаслідок російської агресії. Відтепер послуга «єВідновлення» також доступна для співвласників помешкання. Про це повідомили у Telegram-каналі Міністерства цифрової трансформації.

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«Більше можливостей для «єВідновлення»: послуга доступна для співвласників зруйнованого житла», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що тепер сервісом можуть скористатися і співвласники зруйнованого житла. Для цього в застосунку потрібно подати одну спільну або декілька окремих заяв.

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«Після цього комісія органу місцевого самоврядування опрацює заяву та визначить суму компенсації. Кожен співвласник отримає виплату відповідно до його частки», – пояснили в міністерстві.

Про суму компенсації можна буде дізнатися у сертифікаті, який доступний в «Дії». Кошти можна використати окремо або обʼєднати їх та придбати спільну будівлю.

У Міністерстві цифрової трансформації нагадали, що для того, щоб скористатися сертифікатом, потрібно припинити право власності на знищений об’єкт нерухомості за згодою всіх співвласників після отримання житлового сертифіката.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що відбудова України відбуватиметься за п’ятьма пріоритетними напрямками – енергетика, гуманітарне розмінування, житло, критична і соціальна інфраструктури.

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У травні 2023 року Метінвест-СМЦ представив концепцію відновлення країни «Сталева мрія». Вона передбачає понад 200 готових проєктів будівель на основі трьох попередньо виготовлених елементів із сталі – каркасу, модуля та платформи. Це житлова забудова (будинки на 1-8 поверхів, гуртожиток, готель), соціальна інфраструктура (школа, дитсадок, амбулаторія) та інфраструктурні об’єкти (паркінг, спорткомплекс та підземне укриття).

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