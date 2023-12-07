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Країни ЄС не передали Україні й половини боєприпасів з обіцяного мільйона – ЗМІ

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Країни ЄС не передали Україні й половини боєприпасів з обіцяного мільйона – ЗМІ
Країни ЄС розмістили замовлення лише на 60 тис артилерійських снарядів
фото з відкритих джерел

До завершення терміну, коли Україна мала б отримати всі боєприпаси, залишилось лише чотири місяці

Наразі країни Європейського Союзу передали Україні 480 тис боєприпасів у межах домовленостей про постачання 1 млн боєприпасів до березня 2024 року. Таким чином, наша країна має менше ніж половину від обіцяної кількості тоді, коли до кінця терміну залишилося близько чотирьох місяців, повідомляє Reuters.

Повідомляється, що європейські країни розмістили замовлення лише на 60 тис артилерійських снарядів за схемою спільних закупівель. Ще 300 тис снарядів і ракет виділили із запасів. Видання пише, що такий невеликий обсяг замовлень за схемою, яка є основою програми, «підкреслює труднощі, з якими стикається ЄС, намагаючись досягти мети».

Офіційні особи та лідери галузі надають різні пояснення щодо ситуації з постачаннями. Дехто стверджує, що багато урядів не підтвердили свою риторику щодо довгострокової підтримки України шляхом розміщення замовлень у виробників зброї.

А інші – наполягають на тому, що промисловості потрібен час, щоб наростити та відновити виробництво 155-мм артилерійських снарядів, які донедавна не вважалися пріоритетними для сучасної війни.

Нагадаємо, Європейський Союз допускає варіант закупівлі артилерійських боєприпасів у країн, які не перебувають у Євросоюзі, для того, щоб виконати свою обіцянку перед Україною. Побоювання, що ЄС не встигне надати Україні мільйон артилерійських боєприпасів змушують Францію змінити свої колишні твердження про те, що боєприпаси мають вироблятися тільки в Європі.

До слова, Україна розраховує вже до кінця 2023 року розпочати виробництво 155-мм артилерійських снарядів стандарту НАТО. Міністр стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін також додав, що оборонна промисловість України може стати двигуном відновлення економіки нашої країни.

Читайте також: ЄС знадобиться понад 14 років на виготовлення річного запасу снарядів для України
Теги: Україна боєприпаси Європейський союз війна озброєння

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