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Анонімний Telegram-бот Міноборони, втрати України у війні: топ фейків за тиждень

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Анонімний Telegram-бот Міноборони, втрати України у війні: топ фейків за тиждень
Останні фейки світових ЗМІ для дискредитації України
фото: armyinform.com.ua

Центр протидії дезінформації показав основні фейки, які просували світові ЗМІ

Центр протидії дезинформації (ЦПД) показав фейки та дезінформаційні кампанії російських пропагандистів у світових ЗМІ, виявлені з 4 по 10 грудня.

У мережі шириться повідомлення про те, що нібито міністр оборони України Рустем Умєров у своєму TG-каналі оголосив про створення анонімного TG-бота від Міністерства оборони для військових, де останні можуть залишати свої скарги та пропозиції. Насправді офіційної сторінки міністра оборони у Telegram немає.

Анонімний Telegram-бот Міноборони, втрати України у війні: топ фейків за тиждень фото 1

Ганське видання MyNewsGH заявило, що колишній співробітник американської некомерційної медичної компанії Global Surgical and Medical Support Group (GSMSG), яка тісно пов’язана з армією США, нібито бере участь у транспортуванні українських солдатів до американського військового госпіталю в Німеччині для вилучення органів.

Американський журналіст Денні Хайфон поширював дезинформацію. Він заявив, що українці нібито відправили всіх, кого могли, на фронт лише для того, щоб вони були знищені, вбиті в бою або поранені. «І ці розмови про зброю заперечують неминучу реальність, що цей конфлікт не буде вирішений ні на чиїх умовах, окрім Росії», – йдеться у його повідомленні.

Британський історик Джеффрі Робертс заявив, що адміністрація Байдена нібито хоче, щоб «режим Зеленського перехопив ініціативу в плані врегулювання конфлікту». Однак Зеленський, за словами Робертса, «цього робити дуже не хоче, бо такий варіант буде по суті означати кінець його режиму – а крім того, його особиста безпека в цьому випадку може опинитися під загрозою з боку радикалів в Україні».

TG-канал «Шейх Тамир» опублікував фото фейкового графіті із зображенням Президента України В. Зеленського, яке нібито розміщене на стіні паризького театру Théâtre Clavel.

Німецький підприємець Кім Дотком поширив у X маніпулятивний допис. У ньому йдеться: «Українці повинні запитати себе, чи має сенс вступ до ЄС і НАТО після того, як Україна була використана і сотні тисяч життів були змарновані для захисту застарілої однополярної системи, яка не має майбутнього? ЄС і НАТО розпадуться після неминучої перемоги росії».

Колишній аналітик ЦРУ Ларрі Джонсон поширював дезинформацію. За його словами, «Росія без повної мобілізації, ще не вступивши в повноцінну війну» нібито завдала «поразки НАТО у вигляді проксі-України».

Американський телеведучий Такер Карлсон заявив, що США нібито сприяла «вбивству цілого покоління українських чоловіків у війні, яку вони не можуть виграти». Він також заявив, що Л. Остін нібито повідомив членам Конгресу, що «якщо вони не виділять більше грошей для Зеленського, «ми відправимо ваших дядьків, кузенів і синів воювати з Росією». Платіть олігархам, або ми вб'ємо ваших дітей».

Ексспівробітник Конгресу США Брендон Вайхерт заявив, що для удару вглиб України Росія нібито накопичує понад тисячу ракет, націлених на ключові об'єкти інфраструктури. Він зробив неправдиву заяву щодо того, що «усього цього безладу можна було б уникнути, якби ми домоглися припинення вогню між Україною і Росією».

Канадський журналіст Аарон Мате зробив маніпулятивний допис в Х, що «США використали Україну, щоб знекровити Росію». Інший канадський журналіст Девід Крейден поширював дезінформацію про те, що «дедалі більше канадців усвідомлюють, що Зеленський разом з іншими високопоставленими політиками та олігархами загрібає всі гроші на приватні банківські рахунки».

Німецький підприємець Кім Дотком також поширював маніпулятивні заяви про те, що після повномасштабного вторгнення нібито загинули понад 600 тис українців. Причиною він назвав те, що «Зеленський не дотримався своєї передвиборчої обіцянки і не зміг укласти мир, коли у нього був шанс».

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Теги: росія ЗМІ війна Україна журналіст фейк Рустем Умєров

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