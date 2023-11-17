Євросоюз може відкласти рішення про початок перемовин з Україною щодо вступу – Reuters

За словами неназваного високопосадовця, грудневе рішення про початок перемовин перебуває під загрозою

ЄС планував ухвалити рішення про початок перемовин з Україною у грудні цього року на саміті у Брюсселі

Європейський Союз може перенести прийняття рішення про початок перемовин з Україною щодо вступу. Про це повідомляє Reuters.

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Зауважимо, що рішення про початок перемовин з Україною планувалось бути ухваленим у грудні цього року на саміті ЄС у Брюсселі.

«Я думаю, що дехто скористається фразою: «Повернімось до цього питання у березні», – заявив Reuters високопоставлений чиновник.

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При цьому неназваний посадовець зауважив, що грудневе рішення про початок перемовин перебуває під загрозою.

Нагадаємо, Європейська комісія офіційно рекомендує почати переговори про вступ України та Молдови до Європейського союзу. Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн на брифінгу в Брюсселі.

За словами фон дер Ляйєн, Україна виконала 90% реформ, яких від неї очікував ЄС, коли надавав статус кандидата.

Також президент України Володимир Зеленський підписав указ про підготовку переговорного процесу із Європейським Союзом.

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До слова, на грудневому саміті лідерів держав Європейського союзу мають схвалити широкий та всеосяжний пакет допомоги для України.