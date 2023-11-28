Законопроєкт про ветеранське підприємництво в Україні: шлях до підтримки та розвитку

Ветеранський бізнес може стати альтернативою звичайним пільгам

Ветерани, які повертаються з фронту, зіштовхуються з викликами адаптації до мирного життя. Для багатьох відкриття власної справи може стати не тільки шляхом до самореалізації. Розвиток ветеранського бізнесу та надання йому підтримки може стати альтернативою звичайним пільгам, які часто не покривають і половини потреб захисників і захисниць.

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Перший крок – це визначення та регулюванні поняття «ветеранський бізнес» на законодавчому рівні. На сьогодні в Україні відсутній чіткий механізм на рівні закону, а не підзаконних актів, який би визначав та підтримував ветеранське підприємництво, що ставить ветеранів у нерівні умови порівняно з іншими групами населення.

Підтримка ветеранського бізнесу: досвід США

Законопроєкт набуває особливої актуальності, враховуючи досвід інших країн, зокрема Сполучених Штатів Америки, де ветеранський бізнес активно розвивається за підтримки держави. Наприклад, у США існують спеціалізовані програми, такі як Boots to Business та Veterans Business Outreach Center, які надають ветеранам необхідні ресурси та підтримку для розвитку їхнього бізнесу.

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Ці програми включають не тільки навчання та консультації, але й активне сприяння у створенні мережі контактів та обміні досвідом між ветеранами-підприємцями. Такі ініціативи, як National Veterans Small Business Week, сприяють об’єднанню спільноти ветеранів-підприємців та створюють умови для їхнього професійного розвитку та взаємодопомоги.

В українському законодавстві також є досвід створення спеціалізованих законодавчих рамок для підтримки певних секторів економіки. Йдеться про фермерський бізнес, який має особливу державну підтримку. Такий підхід може бути застосований і до ветеранського бізнесу, забезпечуючи ветеранам не тільки визнання, але й реальну підтримку у їхніх підприємницьких ініціативах.

Закон про ветеранський бізнес в Україні: куди ми рухаємося

Як один зі співавторів законопроєкту «Про ветеранське підприємництво» про ветеранський бізнес в Україні, хочу поділитися історією його створення та значенням для ветеранської спільноти. Цей законопроєкт став результатом довгої та виваженої роботи, що розпочалася ще у 2021 році з проведення публічних консультацій.

Ми опитали ветеранів-підприємців, щоби зрозуміти, які можливості та підтримку вони очікують від держави. Також звернулися до органів місцевого самоврядування. У результаті цих консультацій з’ясували необхідність спеціалізованого закону, який би визначав та підтримував ветеранське підприємництво.

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Закон визначає суб'єктів ветеранського підприємництва, до яких відносяться:

Ветерани війни, члени їх сімей, загиблі (померлі) ветерани війни, захисники та захисниці України як фізичні особи-підприємці.

Ветерани війни, члени їх сімей, загиблі (померлі) ветерани війни, захисники та захисниці України, які провадять незалежну професійну діяльність як самозайняті особи.

Юридичні особи приватного права, зареєстровані в Україні, які відповідають критеріям володіння корпоративними правами на рівні не менше 60% статутного капіталу ветеранами війни, членами їх сімей, загиблими (померлими) ветеранами війни, Захисниками чи Захисницями України.

У 2021 році ми також визначили ключові аспекти ветеранського соціального підприємництва. Це елемент, який відображає розуміння соціальної відповідальності та внеску ветеранів у суспільство.

Ветеранське соціальне підприємництво визначається як підприємництво з метою досягнення конкретних суспільно корисних матеріальних або нематеріальних результатів. Це означає, що ветеранські підприємства не тільки прагнуть до комерційного успіху, але й спрямовують свою діяльність на вирішення соціальних та екологічних проблем, які стосуються окремих категорій осіб чи груп населення.

Цей підхід до підприємництва відображає глибоке розуміння того, що бізнес може і повинен бути інструментом позитивних змін у суспільстві. Ветеранське соціальне підприємництво в Україні має потенціал стати могутнім каталізатором соціального розвитку та відновлення, в умовах післявоєнної відбудови та інтеграції ветеранів у цивільне життя.

Одним з ключових аспектів законопроєкту про ветеранський бізнес є комплексна підтримка, передбачена для ветеранів-підприємців. Ця підтримка включає не тільки правові та організаційні рамки для діяльності, але й широкий спектр допомоги, що охоплює фінансову, інформаційну, консультаційну та просвітницьку підтримку.

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Зокрема, законопроєкт передбачає:

Фінансову підтримку – доступ до кредитів, грантів та інших фінансових інструментів, які можуть допомогти ветеранам у розвитку їхнього бізнесу.

Інформаційну підтримку: Важливо, щоби ветерани мали доступ до актуальної інформації про ринкові тенденції, можливості для бізнесу, а також про зміни в законодавстві та регуляторних вимогах.

Консультаційну та просвітницьку підтримку – включає навчання та консультації з питань ведення бізнесу, маркетингу, управління та інших ключових аспектів підприємницької діяльності.

Підтримку у сфері інновацій, науки та промислового виробництва – допомагає ветеранам впроваджувати новітні технології та інноваційні підходи у своїх бізнес-моделях.

Підтримку суб’єктів ветеранського підприємництва, що провадять експортну діяльність – сприяє розширенню ринків збуту для продукції та послуг, що виробляються ветеранами.

Підтримку у сфері підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації управлінських кадрів та кадрів ведення бізнесу – це дозволяє ветеранам підвищувати свої професійні навички та адаптуватися до змінних умов ринку.

Ці заходи підтримки є важливими для створення сприятливого середовища для розвитку ветеранського підприємництва в Україні.

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Закон про ветеранський бізнес в Україні: шлях до перспектив

Хоча наразі в Україні існують певні заходи фінансової підтримки для ветеранів, такі як Український ветеранський фонд Мінветеранів та єРобота, ці ініціативи регулюються лише підзаконними актами, а не законом. Існує потреба закріпити заходи підтримки безпосередньо у законі, щоби забезпечити стабільні та довгострокові умови для розвитку ветеранського підприємництва в Україні.

Законопроєкт «Про ветеранське підприємництво» має на меті створити умови для розвитку ветеранського бізнесу в Україні – такі, як у США. Таким чином, законопроєкт стане платформою для подальшого розвитку та впровадження цільових програм, які дозволять ветеранам не тільки успішно інтегруватися в цивільне життя, але й зробити значний вклад у розвиток економіки України. Тепер слово за народними депутатами України, які можуть показати ставлення до ветеранів своїми голосами та проактивним розглядом цього важливого законопроєкту.