НАЗК внесло до списку спонсорів війни бельгійську газову компанію

Діяльність компанії загострювала європейську енергетичну кризу та збільшувала прибутки для країни-агресорки

Національне агентство України з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло бельгійського незалежного оператора газової системи Fluxys до переліку міжнародних спонсорів війни. Це відбулося через невідповідність поведінки компанії Керівним принципам ООН для бізнесу з питань та прав людини та сприяння експорту російського скрапленого природного газу (СПГ), що забезпечує фінансові ресурси для російського вторгнення в Україну.

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«Незважаючи на триваюче повномасштабне російське вторгнення, бельгійський незалежний оператор газової інфраструктури Fluxys продовжує надавати «Ямал СПГ», дочірній компанії «Новатека», послуги зі зберігання та перевалки СПГ на своєму терміналі в Зебрюгге. Ці послуги уможливлюють експорт російського СПГ на світові ринки та забезпечують додаткові прибутки для «Новатека» і податкові надходження для кремлівського режиму, який скоює незліченні воєнні злочини в Україні. Завдяки фактам, наданим українськими та бельгійськими громадськими організаціями, ми знайшли достатні підстави щоб внести Fluxys до переліку міжнародних спонсорів війни», – зазначила Агія Загребельська, керівниця напряму мінімізації корупційних ризиків у санкційній політиці НАЗК.

Зазначається, що Fluxys надає потужності для зберігання та перевалки скрапленого газу «Ямал СПГ», спільному підприємству, мажоритарна частка якого належить російській газовій компанії «Новатек», яка безпосередньо причетна до фінансування військової агресії та воєнних злочинів в Україні.

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Детальний аналіз, проведений Міжнародним інститутом енергетичної економіки та фінансового аналізу (IEEFA) у 2022 році, показав, що Fluxys та її акціонери отримували прибуток, сприяючи експорту російського СПГ на ринки Азії, Південної Америки та Близького Сходу, особливо в зимові місяці 2021/2022 років, що загострювало європейську енергетичну кризу та збільшувало прибутки для «Новатека».

«Репутаційні ризики, пов'язані з включенням до списку спонсорів війни та потенційним зниженням кредитного рейтингу, не єдині для Fluxys. Продовжуючи свою участь в операціях з російським СПГ, Fluxys може зіткнутися з ризиком потрапляння під вторинні санкції з боку США, особливо враховуючи, що «Новатек», як повідомляється, безпосередню сприяє російській загарбницькій війні, адже розслідування показують, що охоронці компанії використовувалися для формування спеціальних військових підрозділів, які брали участь у бойових діях в Україні», – зазначила Світлана Романко, засновниця і директорка Razom We Stand.

Після повномасштабного вторгнення багато компаній припинили будь-яку ділову взаємодію з російськими партнерами, проте Fluxys продовжувала співпрацю з «Яман СПГ» та «Новатек» протягом 2022 року та у 2023 році. За оцінками експертів, Росія очікує отримати до 800 млн євро податкових надходжень експорту що можливий завдяки перевалці СПГ у Зебрюгге у 2023 році. Лише 7% цього газу прямує на ринки ЄС. Fluxys отримує за цю послугу 50 млн євро на рік за довгостроковим контрактом, підписаним у 2015 році, через рік після того, як Росія анексувала Крим і почала війну на Донбасі.

Компанія «Новатек», що належить російським олігархам Леоніду Міхельсону і Геннадію Тимченку, є основним постачальником російського скрапленого природного газу на міжнародні ринки. Міхельсон і Тимченко входять до найближчого оточення Володимира Путіна і за допомогою його режиму захопили частки міжнародних компаній у російських нафтогазових проектах. «Новатек» є найбільшим приватним виробником природного газу в Росії. У липні 2014 року «Новатек» був внесений до санкційних списків США і Канади. У 2016 році США запровадили санкції проти кількох дочірніх компаній «Новатека». 2 листопада 2023 року США запровадили санкції проти проекту «Арцил СПГ 2», який мав на меті подвоїти експортні потужності «Новатека».

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У жовтні Razom We Stand від імені 23 українських НУО звернулася з відкритим листом до федерального уряду Бельгії із закликом взяти на себе ініціативу щодо запровадження повної заборони на перевалку російського СПГ у всіх гаванях ЄС, включаючи СПГ-термінал у Зебрюгге, що експлуатується компанією Fluxys. Такі заборони вже запровадили Нідерланди та Великобританія.

Основними акціонерами Fluxys є бельгійські муніципалітети (77,41%) і федеральний уряд Бельгії (3,44%). Обидві сторони стверджують, що високо поважають міжнародне гуманітарне право, яке забороняє навмисні напади на цивільних осіб або критичну цивільну інфраструктуру. Ці зобов’язання протирічить фактичному продовженню співпраці з російською компанією «Новатек».

До слова, Національне агентство із запобігання корупції внесло до переліку міжнародних спонсорів війни одного з найбільших у світі виробників будматеріалів – німецьку компанію Knauf.

Також «Главком» писав, що НАЗК внесло до переліку міжнародних спонсорів війни італійську групу компаній Camozzi. Концерн співпрацює з російським військово-промисловим комплексом ВПК, а її завод продовжує працювати на території тимчасово окупованого Криму.

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