Руки сині, а сам блідий. Путін на Валдайському форумі підігрів чутки про проблеми зі здоров'ям (фото)

У ЗМІ останнім часом часто обговорюються проблеми зі здоров'ям президента РФ

Кінцівки кремлівського диктатора порівнюють із руками Єлизавети ІІ за два дні до смерті

Президент РФ Володимир Путін 27 жовтня з'явився на публіці, взявши участь у засіданні дискусійного клубу Валдай. Під час промови кремлівського диктатора було помітно, що руки 70-річного Путіна вкриті темними плямами.

Користувачі мережі відреагували на світлини і порівняли руки Путіна та королеви Єлизавети II за кілька днів до смерті. Крім того, впадав в очі нездоровий колір обличчя президента країни-терористки: він був дуже блідий.

За словами експертів, темний колір рук Єлизавети II свідчив про захворювання периферичних судин, що супроводжується порушенням кровообігу, а іноді призводить до серцевої недостатності.

Користувачі мережі відреагували на світлини цікавими коментарями.

Нагадаємо, у промові Путін звинувачував Захід у тому, що він розв'язав війну в Україні, та розповідає, що «вірить у силу здорового глузду».

Крім того, президент держави-агресорки РФ Володимир Путін заявив, буцімто «події між Росією та Україною» – тобто почате ним повномасштабне вторгнення – частково можна вважати «громадянською війною».При цьому кремлівський очільник після всіх злочинів, вчинених ним, досі розповідає, що «вірить у силу здорового глузду».

Нагадаємо, також Путін заявив, що доки ядерна зброя існує, завжди буде небезпека її застосування. Водночас він сказав, що лише натякав на можливий ядерний удар.

А ще пояснив причини початку повномасштабного вторгнення в Україну двома причинами – ігнорування світом його вимог щодо нерозширення НАТО і його жалем до Донбасу, який «вісім років бомбила Україна».