Його цілі не змінились: Білий дім відреагував на затяжну промову Путіна

У промові Путіна не було нічого нового

Путін не хоче, щоб Україна існувала як суверенна та незалежна держава-нація

В адміністрації президента Сполучених Штатів не побачили нічого нового у промові російського диктатора Володимира Путіна, з якою він виступив на Валдайському форумі 27 жовтня. Про це заявила речниця Білого дому Карін Жан-П’єр.

«Скажу про промову Путіна доволі просто: у ній узагалі не було нічого нового, вона не вказує, що стратегічні цілі Путіна не змінилися, це наша точка зору. Він (Володимир Путін – Ред.) не хоче, щоб Україна існувала як суверенна та незалежна держава-нація, і це очевидно хоча б із того, що він почав неспровоковану війну в Україну», – сказала вона.

За словами Жан-П’єр, підхід Вашингтона залишається незмінним, що передбачає продовження підтримки України разом із іншими державами-партнерами.

Перед цим Володимир Путін виступив з промовою на Валдайському форумі, де протягом чотирьох годин повторював звинувачення в бік країн Заходу та розповідав, що Росія намагатиметься боротись із цим.

Тим часом США ще раз попередили Путіна, що відреагують на застосування ядерної зброї.