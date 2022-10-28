Майже репетиція Гааги: глава МЗС Латвії оцінив промову Путіна

Володимиру Путіну не вдасться уникнути Міжнародного трибуналу у Гаазі чи Нюрнберзі

Глава МЗС Латвії Едгарс Рінкевичс відреагував на виступ диктатора Володимира Путіна на «Валдаї». Дипломат назвав промову Путіна репетицією для виступу на трибуналі. Відповідну заяву латвійський дипломат зробив на своїй сторінці у Twitter. До цього допису глава МЗС Латвії додав скріншот з пропагандистського медіа, яке передає слова Путіна про те, що нібито Захід винен у тому, що зараз в Україні триває повномасштабна війна.

Едгарс Рінкевичс назвав промову Путіна на «Валдаї» захистом перед трибуналом, перед яким той постане як воєнний злочинець.

«Це майже як репетиція захисної промови у Міжнародному трибуналі у Гаазі чи Нюрнберзі», – лаконічно відреагував глава МЗС Латвії.

Нагадаємо, раніше російський диктатор Володимир Путін виступив на «Валдайському форумі». Він поділився своїми роздумами про відносини Росії та Заходу, гей-паради і цінності, а також про «брудну політику Заходу». Головною темою виступу диктатора його ідея про «світ після гегемонії». Під час промови він багато разів вживав фразу «однополярний світ» та традиційно для себе критикував Захід.

Також Путін пояснив причини початку повномасштабного вторгнення в Україну двома причинами – ігнорування світом його вимог щодо нерозширення НАТО і його жалем до Донбасу, який «вісім років бомбила Україна».

Російський диктатор також вчергове заговорив про «брудну бомбу України», обурившись, що Захід відмовляється реагувати на заяви Росії. Путін також заявив, що Росії «немає сенсу» застосовувати ядерну зброю проти України.