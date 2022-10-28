Головна Світ Політика
search button user button menu button

Майже репетиція Гааги: глава МЗС Латвії оцінив промову Путіна

Юрій Лящук
glavcom.ua
Майже репетиція Гааги: глава МЗС Латвії оцінив промову Путіна
Це репетиція захисної промови Путіна у Міжнародному трибуналі
фото з відкритих джерел

Володимиру Путіну не вдасться уникнути Міжнародного трибуналу у Гаазі чи Нюрнберзі

Глава МЗС Латвії Едгарс Рінкевичс відреагував на виступ диктатора Володимира Путіна на «Валдаї». Дипломат назвав промову Путіна репетицією для виступу на трибуналі. Відповідну заяву латвійський дипломат зробив на своїй сторінці у Twitter. До цього допису глава МЗС Латвії додав скріншот з пропагандистського медіа, яке передає слова Путіна про те, що нібито Захід винен у тому, що зараз в Україні триває повномасштабна війна.

Едгарс Рінкевичс назвав промову Путіна на «Валдаї» захистом перед трибуналом, перед яким той постане як воєнний злочинець.

«Це майже як репетиція захисної промови у Міжнародному трибуналі у Гаазі чи Нюрнберзі», – лаконічно відреагував глава МЗС Латвії.

Нагадаємо, раніше російський диктатор Володимир Путін виступив на «Валдайському форумі». Він поділився своїми роздумами про відносини Росії та Заходу, гей-паради і цінності, а також про «брудну політику Заходу». Головною темою виступу диктатора його ідея про «світ після гегемонії». Під час промови він багато разів вживав фразу «однополярний світ» та традиційно для себе критикував Захід.

Також Путін пояснив причини початку повномасштабного вторгнення в Україну двома причинами – ігнорування світом його вимог щодо нерозширення НАТО і його жалем до Донбасу, який «вісім років бомбила Україна».

Російський диктатор також вчергове заговорив про «брудну бомбу України», обурившись, що Захід відмовляється реагувати на заяви Росії. Путін також заявив, що Росії «немає сенсу» застосовувати ядерну зброю проти України.

Читайте також: «Промова Путіна вкладається у два слова». Банкова відреагувала на виступ диктатора
Теги: Україна війна МЗС Латвія путін

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Путін заявив, що ніколи прямо не казав, що використає ядерну бомбу
Путін кашляє, але до раю не поспішає. Валдайська промова диктатора Тема дня
Вчора, 22:40
Лідери двох держав здійснюватимуть тиск на Путіна
Шольц провів першу розмову із Сунаком: лідери поговорили про Україну та Путіна
Вчора, 21:05
У промові Путіна не було нічого нового
Його цілі не змінились: Білий дім відреагував на затяжну промову Путіна
Вчора, 23:54

Політика

Стало відомо, чому Південна Корея не постачає зброю Україні
Стало відомо, чому Південна Корея не постачає зброю Україні
Майже репетиція Гааги: глава МЗС Латвії оцінив промову Путіна
Майже репетиція Гааги: глава МЗС Латвії оцінив промову Путіна
Слова Путіна підпадають під визначення геноциду українського народу – висновок ISW
Слова Путіна підпадають під визначення геноциду українського народу – висновок ISW
Представник Білого дому розповів, яким має бути діалог між Україною та РФ
Представник Білого дому розповів, яким має бути діалог між Україною та РФ
Україна отримає від США новий пакет військової допомоги: оголошено суму
Україна отримає від США новий пакет військової допомоги: оголошено суму
Зеленський відзначив ключову роль Китаю у війні РФ з Україною
Зеленський відзначив ключову роль Китаю у війні РФ з Україною

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
59K
Сатанів та Путін. Що відомо про селище, яке обговорює вся Україна (фото)
36K
Хто працював із Богуслаєвим? «Слуга» Безугла попросила СБУ взятися за двох нардепів
35K
«Король контрабанди» проти Зеленського. Верховний суд ухвалив рішення у скандальній справі про паспорт
29K
Путін пояснив, чому почав війну: образився
27K
Тіньовий міністр оборони в уряді Тихановської: Ймовірність вторгнення з Білорусі – 70%
26K
Забезпечував окупантів продовольством: затримано депутата від «Слуги народу»

Новини

ЗСУ за добу уразили 25 районів зосередження окупантів – Генштаб
Сьогодні, 07:24
Пригожин створює авіаційний загін у своїй приватній армії – ISW
Сьогодні, 06:37
Нові заяви Путіна та ситуація з електрикою. П'ять головних новин 27 жовтня
Вчора, 21:00
Вбивці, ґвалтівники, наркоторговці. Кого РФ вербує на війну в Україну
Вчора, 07:37
ЗСУ ударили по базі окупантів зі складами боєприпасів у Бериславі – Генштаб
Вчора, 07:12
Ядерні навчання Росії та візит президента Гвінеї-Бісау. П'ять головних новин 26 жовтня
26 жовтня, 21:00

Прес-релізи

В Україні буде створено експертну групу з захисту, збереження та реставрації культурної спадщини
В Україні буде створено експертну групу з захисту, збереження та реставрації культурної спадщини
27 жовтня, 12:11
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту