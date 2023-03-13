Ще одна країна суттєво збільшить витрати на оборону через загрозу РФ

Британія спрямує три мільярди фунтів на розвиток ядерних сил стримування

Велика Британія збільшить видатки на оборону на суму п'ять мільярдів фунтів стерлінгів (приблизно шість мільярдів доларів США) в найближчі два роки. Про це заявив прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак, пише The Telegraph.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Причиною послугували геополітичні загрози, що виникають унаслідок війни РФ проти України та загрози з боку Китаю.

Як ідеться в повідомленні, британські витрати на оборону в 2021-2022 роках становили 71,4 мільярда фунтів стерлінгів.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Зазначається, що додаткові п’ять мільярдів фунтів стерлінгів дозволять до 2025 року збільшити витрати на оборону до 2,25% ВВП (2020 року цей показник становив 2%).

Три мільярди фунтів будуть спрямовані на розвиток ядерних сил стримування, а частина суми, що залишилася, піде на заповнення запасів, вичерпаних через постачання Україні боєприпасів та озброєнь.

«Ми зміцнимо нашу національну оборону, від економічної безпеки до ланцюгів постачання технологій і досвіду розвідки, щоб гарантувати, що ми більше ніколи не будемо вразливі для дій ворожої держави», – зазначив Сунак.

Нагадаємо, що Польща розпочинає найбільше переозброєння за останні 50 років, яке зробить її власницею найбільшої сухопутної армії в Європі. Причина цьому – зростання загрози з боку РФ.