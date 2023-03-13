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Ще одна країна суттєво збільшить витрати на оборону через загрозу РФ

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Ще одна країна суттєво збільшить витрати на оборону через загрозу РФ
Ріші Сунак
Фото: Associated Press

Британія спрямує три мільярди фунтів на розвиток ядерних сил стримування

Велика Британія збільшить видатки на оборону на суму п'ять мільярдів фунтів стерлінгів (приблизно шість мільярдів доларів США) в найближчі два роки. Про це заявив прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак, пише The Telegraph.

Причиною послугували геополітичні загрози, що виникають унаслідок війни РФ проти України та загрози з боку Китаю.

Як ідеться в повідомленні, британські витрати на оборону в 2021-2022 роках становили 71,4 мільярда фунтів стерлінгів.

Зазначається, що додаткові п’ять мільярдів фунтів стерлінгів дозволять до 2025 року збільшити витрати на оборону до 2,25% ВВП (2020 року цей показник становив 2%).

Три мільярди фунтів будуть спрямовані на розвиток ядерних сил стримування, а частина суми, що залишилася, піде на заповнення запасів, вичерпаних через постачання Україні боєприпасів та озброєнь.

«Ми зміцнимо нашу національну оборону, від економічної безпеки до ланцюгів постачання технологій і досвіду розвідки, щоб гарантувати, що ми більше ніколи не будемо вразливі для дій ворожої держави», – зазначив Сунак.

Нагадаємо, що Польща розпочинає найбільше переозброєння за останні 50 років, яке зробить її власницею найбільшої сухопутної армії в Європі. Причина цьому – зростання загрози з боку РФ.

Теги: росія армія Велика Британія Ріші Сунак

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