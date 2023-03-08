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Зеленський зустрівся з генсеком ООН, нова схема розкрадання газу. Головне за 8 березня

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Зеленський зустрівся з генсеком ООН, нова схема розкрадання газу. Головне за 8 березня
фото:https://ukrainian.voanews.com

Президент України під час зустрічі із Антоніу Гутеррішем підкреслив важливість проведення дискусій у Києві і те, як повернути мир і міжнародну безпеку, повну силу Статуту ООН

Зеленський зустрівся з генсеком ООН, правоохоронці викрили схему розкрадання державного газу, у Тбілісі відновилися протести та розпочався жіночий марш, СБУ розкрила деталі обшуків в Ibox Bank. Ці та  Ці та інші події 8 березня ми зібрали у добірку, щоб ви були в курсі головних новин.

Правоохоронці викрили схему розкрадання державного газу на майже 100 млн грн

Служба безпеки України спільно з Бюро економічної безпеки викрила масштабну схему привласнення промислових обсягів природного газу, який належить ТОВ «Оператор газотранспортної системи України». Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Міжнародна безпека та зернова угода: Зеленський зустрівся з генсеком ООН

Сьогодні, 8 березня, президент України Володимир Зеленський провів зустріч з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем під час його візиту до Києва. Президент підкреслив важливість проведення дискусій у столиці України. 

У Тбілісі відновилися протести та розпочався жіночий марш

У столиці Грузії Тбілісі відновилися протести проти законопроекту про іноземних агентів. Відповідні відео вже з’явилися в мережі.Водночас, розпочався жіночий марш також проти закону про іноагентів. Його учасниці йдуть із плакатами від площі Першої Республіки до будівлі парламенту.

Ґіорґі Вашадзе: Те, що зараз відбувається в Грузії, дуже схоже з періодом Януковича в Україні

У Тбілісі ввечері 7 березня відбулися багатотисячні протести. Учасники акцій, а це здебільшого молодь, вимагали не підтримувати закон «Про прозорість іноземного впливу», який ще називають «законом про іноагентів». Поліція застосувала водомети, натомість у відповідь полетіли коктейлі Молотова. Понад 60 учасників протесту були затримані. Ексміністр юстиції та член парламенту Грузії розповів про масові протести у Тбілісі.

Юрій Христензен: У російському законі «О ветеранах» війна з Україною – «ювілейна», сорокова

Юрій Христензен – експерт медіацентру «Одеська політична платформа». Він був учасником однієї з радянських війн в 1983-1985 роках, модератором на сайті учасників локальних конфліктів. Пояснював, як влаштована російська колективна пам’ять, що дозволяє безперервно вести війни та при цьому вірити, що Росія – миролюбна країна, яка «жодного разу ні на кого не нападала, а лише захищала». 

Чи зможе РФ окупувати нові території України? Розвідка США зробила прогноз

Російська армія після низки невдач на полі бою навряд чи зможе захопити значно більше українських територій цього року. Про це заявила директор національної розвідки США Авріл Хейнс.

Відмивали гроші в підпільних онлайн-казино: СБУ розкрила деталі обшуків в Ibox Bank

Служба безпеки спільно з Бюро економічної безпеки ліквідували в Україні масштабну схему «відмивання» тіньових прибутків грального бізнесу. До організації оборудки причетне керівництво одного зі столичних банків, який спеціалізувався на послугах з електронних грошових переказів. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Нагадаємо, триває 377 доба повномасштабної війни Росії проти України. Російська Федерація не відмовляється від своїх намірів щодо окупації України та продовжує вести повномасштабну збройну агресію. Основні зусилля зосереджує на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Ворог й надалі порушує норми Міжнародного гуманітарного права, продовжує завдавати ударів, здійснювати артилерійські обстріли цивільних об’єктів та будинків мирного населення. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ

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Теги: розвідка 8 березня росія армія війна гроші Генштаб закон Володимир Зеленський Антоніу Гутерріш президент поліція населення молодь безпека ворог відео

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