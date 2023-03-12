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Стало відомо, яка країна сворить найбільшу сухопутну армію в Європі для протидії загрозі РФ

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Стало відомо, яка країна сворить найбільшу сухопутну армію в Європі для протидії загрозі РФ
Польща стане власницею найбільшої танкової сили в Європі
фото: defence-ua.com

Польща вдвічі перевищує вимоги НАТО щодо оборонних витрат

Польща розпочинає найбільше переозброєння за останні 50 років у відповідь на російську загрозу, що дедалі більше зростає в Європі. Про це пише The Telegraph.

Як ідеться в матеріалі, цьогоріч Польща витратить 4% свого ВВП на оборону, що вдвічі перевищує вимоги НАТО та робить її оборонні витрати найбільшими серед країн Альянсу на душу населення.

Польща розмістила замовлення на 1000 танків K2 в Південній Кореї та 250 танків M1A2 SEPv3 Abrams у США. Таким чином, країна стане власницею найбільшої танкової сили в Європі. Для порівняння, Велика Британія володіє 227 танками.

Крім того, поляки зміцнять артилерію 600 самохідними артилерійськими установками K9s Thunder та 288 реактивними артилерійськими системами MRL K239 Chunmoo з Південної Кореї. Також буде придбано 18 пускових установок HIMARS з 9000 ракетами.

Планується, що понад 1000 бойових машин піхоти Borsuk польського виробництва будуть готові транспортувати в бій польські війська, а повітряне прикриття здійснюватимуть 96 куплених у США гелікоптерів AH-64E Apache і 48 бойових літаків FA-50, які зараз замовляються у Південній Кореї.

Чисельність польської армії, як очікується, подвоїться до 300 тисяч військових, що перетворить країну на найбільшу військову силу Європи на захід від України з погляду живої сили.

На озброєння Польщі доведеться витратити до 2034 року приблизно 90 млрд євро. Водночас цьогорічний оборонний бюджет становить рекордні 19 млрд євро. Проте польська газета Dziennik Gazeta Prawna підрахувала, що справжня сума 2023 року може зрости до 25 млрд євро з урахуванням позабюджетних коштів.

Щоб допомогти Польщі, минулого року Конгрес США схвалив 288,6 млн доларів військового фінансування для стримування та захисту від загрози з боку РФ.

Нагадаємо, що Польща почала додатково зміцнювати кордон із Білоруссю та встановлює там протитанкові їжаки.

Теги: Польща озброєння військові НАТО

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