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Чому під час ракетних атак енергетики вимикають світло: роз'яснення Yasno

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Чому під час ракетних атак енергетики вимикають світло: роз'яснення Yasno
фото ілюстративне

Фахівці під час екстрених відключень вимикають першочергово лінії з найбільшим навантаженням в мережі

Генеральний директор компанії Yasno, яка є постачальником електроенергії, пояснив, чому під час ракетних атак Росії в Україні застосувались превентивні відключення світла. Про це Сергій Коваленко написав у Facebook.

Коваленко наголошує, що якщо снаряд влучає, наприклад, в увімкнений трансформатор, постраждає не тільки він.

«Після обстрілів енергосистема залишається значно ушкодженою. Проте енергетики все тримають під контролем», – написав він.

Експерт зазначив, що існує аксіома, що споживатися має стільки ж електроенергії, скільки вироблено, і навпаки. Це правило працює і в цьому випадку

«Уявімо мережу водопровідних труб: до однієї великої через насос приєднані багато маленьких, тонших. Насос тримає напір обсягу води з великої труби, зменшує його і подає до маленьких трубочок. Якщо цей насос розбити, швидше за все, тонкі трубочки порвуться від сильного тиску в момент вибуху. З електромережами ситуація схожа. Якщо ракета влучить у трансформатор, є імовірність того, що або мережі пошкодяться від сплеску напруги, або навіть сам генераційний об'єкт, тому що не буде споживання», – пояснив він.

У такому випадку на ремонт пошкоджених обʼєктів доведеться витратити багато часу. А це значно довше, ніж якусь одну ланку системи, якщо в неї влучать, коли все буде відключене.

Також у компанії пояснили вибірковість відключення, коли у частини споживачів під час атаки світло є, а у інших немає.

«Наші фахівці намагаються розподіляти навантаження рівномірно для всіх споживачів, однак під час екстрених відключень ми вимикаємо першочергово лінії з найбільшим навантаженням в мережі, а саме ті об'єкти, які споживають найбільше електроенергії, окрім об'єктів критичної інфраструктури», – зазначили у Yasno.

Раніше Шмигаль повідомляв, скільки об’єктів генерації електроенергії постраждало від ракет РФ.

Теги: росія війна Україна електроенергія

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